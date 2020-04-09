Radicada nos EUA, artista capixaba divide experiências de isolamento

Artistas do mundo inteiro têm dividido suas experiências de isolamento social em um bate-papo semanal por meio do projeto "Mostra Sua Cara", idealizado pela artista plástica capixaba Margarette Mattos e pelo artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos.
A ideia surgiu de conversas com colegas que moram nos EUA e no Brasil, que queriam falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus, as saídas que muitos vinham adotando para continuar a trabalhar e divulgar ações solidárias.
"Ajudamos , rimos, choramos , cantamos, oramos. Isso nos faz aproximar uns dos outros e acreditar que a arte cura", explica Mattos. O projeto começou em um bate-papo entre Margarette e Sid, no dia 20 de março, e já reuniu nomes como Carlos Borges, do Focus Brasil; Claudia Fiks, diretora de Arte; Dr José Paulo Fiks e Dr Andres Santos Jr. do projeto Psicadeiro e Sarau Psi de São Paulo; e do prof capixaba Antônio Aristides. No próximo dia 18 de abril a convidada será a ativista Indígena, escritora e artista Márcia Kambeba .
Para participar do bate-papo, que é feito por meio da plataforma de reuniões Zoom, as pessoas devem acessar neste link
LIVE DE MÉDICO PARA MÉDICO
Neste sábado (11), às 20h, nosso médico nutrólogo Roger Bongestab estará em uma live sobre o coronavírus com a Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar , diretora do departamento de pacientes críticos do Instituto do Coração da FMUSP e coordenadora da UTI geral do Instituto do Câncer da FMUSP . Ela é uma das autoridades no assunto, está em todas as mídias, e Roger convida a todos para assistir e podem interagir, enviando previamente perguntas ou até mesmo durante a live.
MASSAS PARA PÁSCOA
A chef Cássia Quaresma está preparando massas e cookies para celebrar a Páscoa em casa. As encomendas podem ser feitas pelo telefone: (27) 99918-6020
LIVE DE ANIVERSÁRIO
Marcelo Ribeiro vai comemorar seu aniversário com uma “Live-bailinho” no Instagram (@marceloribeiroebandab), nesta sexta (10), às 21h. Parabéns pra você!