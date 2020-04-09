Radicada nos EUA, artista capixaba divide experiências de isolamento

A artista plástica capixaba Margarette Mattos e o artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos. Crédito: divulgação

Artistas do mundo inteiro têm dividido suas experiências de isolamento social em um bate-papo semanal por meio do projeto "Mostra Sua Cara", idealizado pela artista plástica capixaba Margarette Mattos e pelo artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos.

A ideia surgiu de conversas com colegas que moram nos EUA e no Brasil, que queriam falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus, as saídas que muitos vinham adotando para continuar a trabalhar e divulgar ações solidárias.

"Ajudamos , rimos, choramos , cantamos, oramos. Isso nos faz aproximar uns dos outros e acreditar que a arte cura", explica Mattos. O projeto começou em um bate-papo entre Margarette e Sid, no dia 20 de março, e já reuniu nomes como Carlos Borges, do Focus Brasil; Claudia Fiks, diretora de Arte; Dr José Paulo Fiks e Dr Andres Santos Jr. do projeto Psicadeiro e Sarau Psi de São Paulo; e do prof capixaba Antônio Aristides. No próximo dia 18 de abril a convidada será a ativista Indígena, escritora e artista Márcia Kambeba .

Para participar do bate-papo, que é feito por meio da plataforma de reuniões Zoom, as pessoas devem acessar neste link

LIVE DE MÉDICO PARA MÉDICO

O médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab Crédito: A GAZETA

Neste sábado (11), às 20h, nosso médico nutrólogo Roger Bongestab estará em uma live sobre o coronavírus com a Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar , diretora do departamento de pacientes críticos do Instituto do Coração da FMUSP e coordenadora da UTI geral do Instituto do Câncer da FMUSP . Ela é uma das autoridades no assunto, está em todas as mídias, e Roger convida a todos para assistir e podem interagir, enviando previamente perguntas ou até mesmo durante a live.

MASSAS PARA PÁSCOA

Massas da chef Cássia Quaresma para a Páscoa Crédito: DIVULGAÇÃO

A chef Cássia Quaresma está preparando massas e cookies para celebrar a Páscoa em casa. As encomendas podem ser feitas pelo telefone: (27) 99918-6020

LIVE DE ANIVERSÁRIO

Músico Marcelo Ribeiro Crédito: Reprodução/instagram