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Renata Rasseli

Radicada nos EUA, artista capixaba divide experiências de isolamento

Nossa artista plástica capixaba Margarette Mattos comanda bate-papo semanal com artistas do mundo inteiro em isolamento social

Públicado em 

09 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A artista plástica capixaba Margarette Mattos e o artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos.
A artista plástica capixaba Margarette Mattos e o artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos. Crédito: divulgação
Artistas do mundo inteiro têm dividido suas experiências de isolamento social em um bate-papo semanal por meio do projeto "Mostra Sua Cara", idealizado pela artista plástica capixaba Margarette Mattos e pelo artista plástico Sid Degois, de Florianópolis, que moram em Boston nos Estados Unidos.
A ideia surgiu de conversas com colegas que moram nos EUA e no Brasil, que queriam falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus, as saídas que muitos vinham adotando para continuar a trabalhar e divulgar ações solidárias.
"Ajudamos , rimos, choramos , cantamos, oramos. Isso nos faz aproximar uns dos outros e acreditar que a arte cura", explica Mattos. O projeto começou em um bate-papo entre Margarette e Sid, no dia 20 de março, e já reuniu nomes como Carlos Borges, do Focus Brasil; Claudia Fiks, diretora de Arte; Dr José Paulo Fiks e Dr Andres Santos Jr. do projeto Psicadeiro e Sarau Psi de São Paulo; e do prof capixaba Antônio Aristides. No próximo dia 18 de abril a convidada será a ativista Indígena, escritora e artista Márcia Kambeba .
Para participar do bate-papo, que é feito por meio da plataforma de reuniões Zoom, as pessoas devem acessar neste link

LIVE DE MÉDICO PARA MÉDICO

O médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab
O médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab Crédito: A GAZETA
Neste sábado (11), às 20h, nosso médico nutrólogo Roger Bongestab estará em uma live sobre o coronavírus com a Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar , diretora do departamento de pacientes críticos do Instituto do Coração da FMUSP e coordenadora da UTI geral do Instituto do Câncer da FMUSP . Ela é uma das autoridades no assunto, está em todas as mídias, e Roger convida a todos para assistir e podem interagir, enviando previamente perguntas ou até mesmo durante a live.

MASSAS PARA PÁSCOA

Massas da chef Cássia Quaresma para a Páscoa
Massas da chef Cássia Quaresma para a Páscoa Crédito: DIVULGAÇÃO
A chef Cássia Quaresma está preparando massas e cookies para celebrar a Páscoa em casa. As encomendas podem ser feitas pelo telefone: (27) 99918-6020

LIVE DE ANIVERSÁRIO

Músico Marcelo Ribeiro
Músico Marcelo Ribeiro Crédito: Reprodução/instagram
Marcelo Ribeiro vai comemorar seu aniversário com uma “Live-bailinho” no  Instagram (@marceloribeiroebandab), nesta sexta (10), às 21h. Parabéns pra você!

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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