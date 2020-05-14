Anchieta fecha praias de Iriri para conter avanço de Covid-19

Praia da Areia Preta, em Iriri, Anchieta Crédito: Dirceu de Souza Cetto

Iriri, onde os casos vêm crescendo de forma progressiva. Das 30 confirmações da Covid-19 na cidade, nove foram no balneário, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Diante do aumento no número de casos do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Anchieta está anunciando mais medidas para conter a transmissão nos bairros com mais registros da doença. Para isso, emitiu um decreto com restrições mais rígidas em, onde os casos vêm crescendo de forma progressiva. Das 30 confirmações da Covid-19 na cidade, nove foram no balneário, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Entre as principais medidas, está o fechamento e a proibição da permanência de pessoas nas praias de Iriri. Agentes da Gerência de Segurança Pública e Social e do Setor de Fiscalização da prefeitura vão fazer a fiscalização, providenciando o isolamento de locais, o fechamento de acesso de ruas e até mesmo a dispersão dos frequentadores.

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Segundo a secretária de Saúde de Anchieta, Jaudete Frontino, a medida foi tomada com base na incidência de casos no balneário, observada em um mapa de monitoramento feito pelo município.

Em Iriri, a gente vai especificamente fechar (as praias). Por quê? Porque estamos acompanhando o coeficiente de incidência. Em Anchieta, assim como o governo estadual fez dos municípios, nós fizemos um mapa a nível de territórios de abrangência de saúde da família, e estamos monitorando o coeficiente de incidência de casos. E, neste mapa, Iriri já está no nível moderado. Por isso, já precisa dessas medidas mais restritivas, explicou.

Sobre as demais praias da cidade, a secretária informou que seguem sendo feitas as fiscalizações de rotina, para evitar aglomerações, mas que não serão fechadas como em Iriri.

No feriado da Semana Santa, a prefeitura fechou todas as praias do município para evitar a aglomeração de pessoas Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação

Além disso, o município determinou uma maior fiscalização no comércio e vias públicas do balneário, com o objetivo de cumprir as regras sanitárias já editadas pelo governo do Estado e também pela Prefeitura de Anchieta, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a proibição de aglomerações.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Para uma maior colaboração dos moradores, uma campanha de conscientização será feita de forma especial junto aos moradores do balneário, incluindo o uso de carros de som para dialogar com a população local. Estamos preparando um panfleto para distribuição aos moradores, para informar sobre a incidência de casos e também uma maior conscientização e respeito às determinações, disse a secretária.

REGRAS ESPECÍFICAS PARA DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

No mesmo decreto que impôs regras específicas para Iriri, a administração municipal também listou medidas a serem seguidas por proprietários de distribuidoras de bebidas da cidade. Os donos e funcionários destes estabelecimentos não poderão permitir o consumo de bebidas e outros produtos nas dependências ou proximidades do estabelecimento, não podendo emprestar móveis ou utensílios que possam ser utilizados, como cadeiras ou mesas pelos clientes.

Além disso, não poderão vender para clientes que estejam comprando sucessivamente para o consumo em locais públicos e propícios para aglomeração, e pessoas que estejam sem máscara.

Em relação às demais atividades comerciais, a secretaria informou que o município continua seguindo a determinação do governo estadual, com a suspensão de bares, quiosques e outros estabelecimentos que gerem aglomeração, com exceção dos serviços em que há a abertura de acordo com os horários pré-definidos e respeitando as regras de prevenção à doença.