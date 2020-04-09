Santuário de Anchieta faz campanha para transmitir missas da Semana Santa ao vivo

Santuário de Anchieta faz campanha para conseguir inscritos e poder transmitir missas ao vivo Crédito: Santuário São José de Anchieta

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta , no Sul do Espírito Santo , está divulgando uma mensagem pedindo que as pessoas se inscrevam em seu canal na plataforma de vídeos YouTube para que as celebrações da Semana Santa possam ser transmitidas ao vivo. A paróquia precisa que pelo menos mil pessoas estejam inscritas.

Segundo o Santuário, desde que foi proibida a aglomeração de pessoas em igrejas por conta do novo coronavírus , as missas começaram a ser divulgadas por uma rede social. Somente quando decidiram criar o perfil na plataforma de vídeos, é que responsáveis pelo local descobriram que para conseguir a transmissão ao vivo, é necessário alcançar o número mínimo de inscritos.

O perfil do Santuário no YouTube é "TV Santuário de Anchieta", e a expectativa é que já consigam transmitir a primeira celebração da Semana Santa, a missa Lava Pés, às 19h, desta quinta-feira (9).

Segundo o pároco e reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Nilson Marostica, as missas têm sido realizadas com a presença de três a quatro pessoas. Ele afirma que os fiéis têm entendido a necessidade de ficar em casa e acompanhar as celebrações por meio das plataformas on-line.

Nunca imaginei ter que pedir para o povo ficar em casa. Fiz um apelo para que todos os fiéis ficassem rezando, fazendo da sua casa a sua igreja doméstica. O povo entendeu e está respeitando. Nunca vi a paróquia assim, tão unida. Tenho mandado material para o pessoal rezar em casa, afirmou.

O padre explicou ainda que as redes sociais e os aplicativos de mensagens têm ajudado neste momento difícil que todos estão passando. As redes sociais estão ajudando a suprir a presença física e estão nos mostrando que não somos apenas um templo com aglomeração de pessoas, somos uma igreja viva, finalizou.

MISSAS QUE O SANTUÁRIO PLANEJA TRANSMITIR DURANTE O FERIADO E FIM DE SEMANA

Quinta-feira (09) - 19h - Missa Lava Pés

Sexta-feira (10) - 15h - Celebração da Paixão

Sábado (11) - 19h - Missa de Aleluia

Domingo (12) - 19h - Missa de Páscoa