Santuário de Anchieta faz campanha para transmitir missas da Semana Santa ao vivo

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está divulgando uma mensagem pedindo que as pessoas se inscrevam em seu canal na plataforma de vídeos YouTube para que as celebrações da Semana Santa possam ser transmitidas ao vivo. A paróquia precisa que pelo menos mil pessoas estejam inscritas.
Segundo o Santuário, desde que foi proibida a aglomeração de pessoas em igrejas por conta do novo coronavírus, as missas começaram a ser divulgadas por uma rede social. Somente quando decidiram criar o perfil na plataforma de vídeos, é que responsáveis pelo local descobriram que para conseguir a transmissão ao vivo, é necessário alcançar o número mínimo de inscritos.
O perfil do Santuário no YouTube é "TV Santuário de Anchieta", e a expectativa é que já consigam transmitir a primeira celebração da Semana Santa, a missa Lava Pés, às 19h, desta quinta-feira (9).
Segundo o pároco e reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Nilson Marostica, as missas têm sido realizadas com a presença de três a quatro pessoas. Ele afirma que os fiéis têm entendido a necessidade de ficar em casa e acompanhar as celebrações por meio das plataformas on-line.
Nunca imaginei ter que pedir para o povo ficar em casa. Fiz um apelo para que todos os fiéis ficassem rezando, fazendo da sua casa a sua igreja doméstica. O povo entendeu e está respeitando. Nunca vi a paróquia assim, tão unida. Tenho mandado material para o pessoal rezar em casa, afirmou.
O padre explicou ainda que as redes sociais e os aplicativos de mensagens têm ajudado neste momento difícil que todos estão passando. As redes sociais estão ajudando a suprir a presença física e estão nos mostrando que não somos apenas um templo com aglomeração de pessoas, somos uma igreja viva, finalizou.
MISSAS QUE O SANTUÁRIO PLANEJA TRANSMITIR DURANTE O FERIADO E FIM DE SEMANA
- Quinta-feira (09) - 19h - Missa Lava Pés
- Sexta-feira (10) - 15h - Celebração da Paixão
- Sábado (11) - 19h - Missa de Aleluia
- Domingo (12) - 19h - Missa de Páscoa
Para se inscrever no canal, basta clicar aqui. O Santuário Nacional de São José de Anchieta celebra missas de terça-feira a domingo, durante todo o ano. No momento, está fechado para visitação de grupos, mas as portas ficam abertas durante o dia para quem quiser fazer uma oração. A tradicional festa, que atrai centenas de fiéis e turistas, é realizada na semana do dia 9 de junho.