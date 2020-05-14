Decisão sobre reabrir shoppings será após o dia 24, diz Casagrande

Movimentação em shopping antes da pandemia Crédito: Ricardo Medeiros

governador Renato Casagrande explicou na manhã desta quinta-feira (14) que a decisão pela reabertura dos shopping centers no Espírito Santo deve ficar para depois do dia 24 de maio. A mesma medida, segundo ele, pode ser tomada para as academias.

Com os shoppings, só vamos discutir com eles a possibilidade de retorno a partir do outro fim de semana. A partir do dia 24. Academia também é o mais provável, afirmou em entrevista à rádio CBN Vitória.

Ainda de acordo com Casagrande, a reabertura será feita de forma muito restrita e com protocolos muitos rigorosos.

Não está batido o martelo ainda, mas, a princípio, com os shoppings e academias teremos a discussão do protocolo semana que vem, para ter atividades com protocolos rigorosos funcionando a partir da outra semana, disse.

Nesses dias teremos reuniões com eles. Estamos sensíveis com as questões deles. Por isso a agente aponta uma possibilidade mais concreta a partir do dia 24 e teremos essa semana para discutir mais o protocolo, avaliou o governador.

O temor das autoridades sanitárias é de que esses espaços acelerem a propagação do vírus porque muitos deles são fechados, com ar-condicionado, além de promoverem naturalmente a aglomeração de pessoas.

Nas academias, há ainda o risco de espalhar o vírus através da respiração e do compartilhamento de aparelhos e equipamentos diversos.

MEDIDAS MAIS RÍGIDAS DE CONTROLE

As academias enviaram no mês passado um ofício ao governo do Estado propondo medidas de controle de entrada e de intensificação da limpeza nos locais utilizados pelos alunos durante a pandemia. Entre elas estão a medição de temperatura de quem entrar no local, distanciamento em aulas coletivas e durante a orientação dos exercícios e limite de alunos por metro quadrado. Segundo o documento, há 1,3 mil academias no Estado que estão paradas por conta do novo coronavírus o que traz "grande prejuízo e abalo ao setor".