Covid-19: ES registra 249 mortes e 5.813 casos confirmados da doença

Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação

bateu o recorde de novos casos confirmados em 24 horas: foram constatados 16 óbitos e 412 diagnósticos positivos. O Espírito Santo atingiu a marca de 249 mortos e 5.813 casos confirmados do novo coronavírus . Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (14). De acordo com os dados divulgados, o Estado

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.286 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 158 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,28% . Até o momento já foram realizados 24.486 testes da doença em todo o Estado.

Com 1.257 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.157), Vitória (1.036) e Cariacica (798).

PREVINA-SE

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.