Entenda as regras de combate ao coronavírus para cada cidade do ES

Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Mapa de Gestão de Risco. Em live, promovida no início da noite de sábado (18), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , anunciou que os municípios serão divididos em três grupos de risco (Baixo, Moderado e Alto). Cada grupo deverá adotar um protocolo específico na batalha contra a pandemia do Covid-19 a partir desta segunda-feira (20). A ação está sendo chamada de

O critério levará em consideração a média do número de casos registrados no Estado e será usado para a tomada de decisões que envolvem a restrição de mobilidade e manutenção do isolamento social de cada município. O afrouxamento das restrições comerciais também serão baseados nesta avaliação.

Ainda no novo critério, o governo defende barreiras sanitárias para a circulação entre os municípios. Fica definido ainda que, nas cidades mais afetadas pela Covid-19, o uso de máscara passa a ser uma determinação. Também nas cidades mais atingidas pela doença, pode haver punições para quem não cumprir o regime de isolamento social.

Por sua vez, as cidades com menos incidência da doença terão uma maior flexibilização do isolamento social e de suas atividades comerciais.

Para evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado, cada cidade deverá seguir as orientações previstas no mapa, que foi desenvolvido pelo Centro de Comando e Controle (CCC) da Covid-19 com base nos dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde (Sesa).

Comércio durante a pandemia de coronavírus

DIVISÃO DOS MUNICÍPIOS

Os municípios que estiverem abaixo da média de casos no Estado (que, até sexta, era de 23 para cada 100 mil habitantes), estarão no chamado risco baixo (verde); os que estiverem até 50% acima, estarão no risco moderado (amarelo) e os que estiverem acima dos 50%, estarão no risco alto (Vermelho), considerado o mais crítico.

Seis municípios se encontram na situação de risco alto: Alfredo Chaves, Vitória (sexta capital do país em números de incidências de caso), Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. O dois últimos têm coeficientes do grupo amarelo, mas foram incluídos na zona de risco alto por fazerem parte da Região Metropolitana. A dificuldade de controlar a mobilidade social foi primordial para a classificação.

Nove cidades que fazem limite geográfico com os "membros" do grupo vermelho foram incluídos em Risco Moderado: Anchieta, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Marechal Floriano, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e Vargem Alta. Os demais municípios capixabas foram classificados no grupo de Risco Baixo.

O Mapa de Gestão de Risco também determina que o Estado pode entrar em risco extremo, o chamado grupo roxo, caso ocorra um aumento significativo do número de infecções pelo novo coronavírus. Neste caso, o governador prevê a realização de um pacto social, em ação mútua entre governo do Estado, municípios, empresários e a sociedade civil.

MEDIDAS DO MAPA DE GESTÃO DE RISCO