Pessoas com até 3 sintomas de gripe vão ficar 14 dias isoladas

Para evitar a propagação do novo coronavírus, pacientes diagnosticados com um a três sintomas gripais (febre, dor de garganta e tosse) que forem atendidos na rede de atenção básica de saúde serão orientados a cumprir a quarentena por 14 dias. O governo do Estado também anunciou a distribuição de 18 mil testes rápidos para os municípios capixabas.
As informações foram divulgadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (22). Estamos distribuindo mais de 18 mil testes rápidos para que a gente consiga testar a população antes do ambiente hospitalar, para que a gente consiga ter o diagnóstico laboratorial da população que tem o maior risco de evoluir ao grau de complicação, explicou.
Na próxima quarta-feira (27) a Secretaria de Estado Saúde (Sesa) pretende reunir gestores da saúde pública dos municípios capixabas para apresentar um reposicionamento relacionado ao protocolo de atendimento nos serviços de saúde locais (rede primária) para melhorar o diagnóstico, o isolamento social, a notificação dos casos e a informação de alta dos pacientes.
Ao avaliar o paciente e identificar que ele possui um, dois ou três sintomas respiratórios, tendo o caso sido notificado como suspeita de Covid-19, o paciente deve ser orientado a ficar 14 dias isolado em casa, porque se nós não conseguirmos isolar os pacientes sintomáticos, nós não vamos romper a cadeia de transmissão da doença, enfatizou.