Pessoas com até 3 sintomas de gripe vão ficar 14 dias isoladas

As informações foram divulgadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (22). Estamos distribuindo mais de 18 mil testes rápidos para que a gente consiga testar a população antes do ambiente hospitalar, para que a gente consiga ter o diagnóstico laboratorial da população que tem o maior risco de evoluir ao grau de complicação, explicou.