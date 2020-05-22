Secretário do ES: Não podemos esperar 50% da população ser infectada

O Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, voltou a pedir a colaboração da população para que fique em casa. Durante coletiva de imprensa nessa sexta-feira (22), ele reforçou a importância do isolamento social como forma de frear o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo. O Estado atingiu a marca de 363 mortes e 8.878 casos confirmados da doença.
Nésio lembrou que a primeira fase do inquérito sorológico apontou que 84 mil capixabas já foram infectados pela Covid-19. Em um Estado com pouco mais de 4 milhões de habitantes, esse número é considerado pequeno, o que significa que muitos capixabas ainda podem desenvolver a doença.
"Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas ainda sem contato algum com o vírus. É preciso interromper a cadeia de transmissão pelo distanciamento social, para poder reduzir o número de casos. Precisamos que o isolamento social ultrapasse os 50%. Ainda não é suficiente o grau de isolamento social no Espírito Santo", afirmou.
De acordo com o secretário é preciso reforçar o isolamento agora, ou o Espírito Santo pode decretar lockdown de até 21 dias, com bloqueio de ruas. Nésio cobrou disciplina da população capixaba.
"Peço que a sociedade se envolva de forma mais disciplinada. Não queremos perder mais vidas de capixabas. As próximas semanas serão intensas. Nós não podemos aguardar que 40%, 50 % da população seja infectada. Isso representaria uma quantidade desproporcional de vidas perdidas"