Prefeito afirmou que a Praça Sol Poente foi sugerida para receber um hospital de campanha Crédito: TV Gazeta Noroeste

Your browser does not support the audio element. Governo decide se ES terá hospital de campanha na próxima semana

"Desde o início da pandemia, apontamos que esse recurso poderia ser uma alternativa a partir do momento que não fosse possível expandir a rede própria, expandir a contratualização com os (hospitais) filantrópicos e a compra de leitos da rede privada. Na próxima semana devemos informar a decisão final sobre a construção ou não desse hospital em Colatina" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta sexta-feira (22) Crédito: Divulgação / SESA

Além da discussão acerca do hospital de campanha, Nésio destacou que a população capixaba não registra o índice ideal de isolamento social, que é de 55%. Na quarta (20), último dado divulgado pelo Painel Covid-19, o Estado alcançou a marca de 47,33% de distanciamento social. Na avaliação do secretário, a média capixaba é insuficiente.

Conclamo que a sociedade se envolva de maneira mais aguerrida e disciplinada nos próximos dias. Nós não queremos perder a vida de mais capixabas. As próximas semanas serão muito intensas como nós temos alertado. Em junho, teremos um mês muito intenso e podemos ter que tomar medidas extremas no Estado, alertou.