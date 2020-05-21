Coronavírus: Brasil chega a 20 mil mortes e supera 300 mil casos

O Brasil bateu recorde e registrou 1.188 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: pixabay/PIRO4D

O Brasil bateu recorde e registrou 1.188 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. O recorde anterior era de 1.179, na terça-feira. No dia seguinte, foram 888 óbitos.

Com 20.047 mortes no total e 310.087 casos confirmados, o Brasil continua sendo o terceiro com mais casos no mundo. Na segunda (18), o país ultrapassou o Reino Unido, que tinha 244.995 casos naquela data e hoje tem 252.234 casos um incremento de 7.239. Já o Brasil teve um aumento de mais de 37 mil casos no mesmo período.

Os dois países à frente do Brasil em número de casos são EUA (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (317 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (233 mil casos) e Itália (228 mil).

Os cinco estados mais afetados pelo novo coronavírus (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará) concentram mais de metade do total de mortos.