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Novo recorde

Coronavírus: Brasil chega a 20 mil mortes e supera 300 mil casos

Com 20.047 mortes no total e 310.087 casos confirmados, o Brasil continua sendo o terceiro com mais casos no mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 19:54

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 19:54

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O Brasil bateu recorde e registrou 1.188 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas Crédito: pixabay/PIRO4D
O Brasil bateu recorde e registrou 1.188 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. O recorde anterior era de 1.179, na terça-feira. No dia seguinte, foram 888 óbitos.
Com 20.047 mortes no total e 310.087 casos confirmados, o Brasil continua sendo o terceiro com mais casos no mundo. Na segunda (18), o país ultrapassou o Reino Unido, que tinha 244.995 casos naquela data e hoje tem 252.234 casos um incremento de 7.239. Já o Brasil teve um aumento de mais de 37 mil casos no mesmo período.
Os dois países à frente do Brasil em número de casos são EUA (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (317 mil), segundo a Universidade Johns Hopkins (EUA), que monitora dados da pandemia de Covid-19. No fim de semana, o Brasil ultrapassou Espanha (233 mil casos) e Itália (228 mil).

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Os cinco estados mais afetados pelo novo coronavírus (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará) concentram mais de metade do total de mortos.
Os cinco primeiros países com mais mortes são EUA (93 mil), Reino Unido (36 mil), Itália (32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil). O Brasil vem em seguida. No entanto, a Rússia, o segundo país com mais casos, lista pouco mais de 3.000 mortes, o que gera desconfiança interna e externa.

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