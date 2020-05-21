Primeira morte por coronavírus é registrada em Guaçuí

Pronto Socorro de Guaçuí Crédito: Arquivo Comunicação Guaçuí

Guaçuí , na Região do Caparaó, registrou a primeira morte pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (21). A vítima é uma idosa, de 72 anos, que estava internada no Pronto Socorro da cidade. Ela era moradora do Centro do município.

Segundo a prefeitura, a idosa morreu durante a madrugada (21). Ela foi atendida no Pronto Socorro Municipal e precisou ser isolada e entubada, porque apresentava sintomas graves. No entanto, não chegou a ser transferida para a Santa Casa de Cachoeiro, referência para os pacientes graves de Covid-19, no Sul do Estado, pois o caso se agravou e ela veio a óbito.

Ainda de acordo com a prefeitura, a idosa era um dos casos confirmados nesta quarta-feira (20), mas que o bairro não havia sido divulgado por causa de um problema no sistema que gera o relatório. Guaçuí contabiliza 24 pessoas contaminadas e 14 curadas.