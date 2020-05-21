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Pandemia

Primeira morte por coronavírus é registrada em Guaçuí

A vítima é uma  idosa de 72 anos que teve a doença confirmada nesta quarta-feira (20)  e morreu na madrugada de hoje (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:40

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:40

Pronto Socorro de Guaçuí
Pronto Socorro de Guaçuí Crédito: Arquivo Comunicação Guaçuí
Guaçuí, na Região do Caparaó, registrou a primeira morte pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (21). A vítima é uma idosa, de 72 anos, que estava internada no Pronto Socorro da cidade. Ela era moradora do Centro do município.
Segundo a prefeitura, a idosa morreu durante a madrugada (21). Ela foi atendida no Pronto Socorro Municipal e precisou ser isolada e entubada, porque apresentava sintomas graves. No entanto, não chegou a ser transferida para a Santa Casa de Cachoeiro, referência para os pacientes graves de Covid-19, no Sul do Estado, pois o caso se agravou e ela veio a óbito.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Ainda de acordo com a prefeitura, a idosa era um dos casos confirmados nesta quarta-feira (20), mas que o bairro não havia sido divulgado por causa de um problema no sistema que gera o relatório. Guaçuí contabiliza 24 pessoas contaminadas e 14 curadas.
A administração municipal analisa que, com a morte e o aumento de casos, Guaçuí pode mudar a Matriz de Risco, definida pelos critérios do governo do Estado, passando de Risco Baixo para Moderado para transmissão da doença.

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