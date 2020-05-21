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Pandemia

Vila Velha volta ao topo do ranking de casos de coronavírus no ES

Município ultrapassou Vitória, segundo a última atualiação do Painel Covid-19, e possui 1.685 registros da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:35

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:35

Usuários de transporte coletivo em um ponto de ônibus de Vila Velha
Usuários de transporte coletivo em um ponto de ônibus de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
 VilaVelha volta ao topo do ranking de casos de coronavírus no ES
Vila Velha voltou ao topo do ranking de municípios do Espírito Santo com o maior número de casos confirmados de coronavírus nesta quinta-feria (21). Os dados foram divulgados por meio do Painel Covid-19, ferramenta que  o Governo do Estado atualizada diariamente com informações sobre o avanço da pandemia.
Na quarta-feira (20), Vitória havia registrado 1.613 casos de coronavírus contra 1.604 notificações em Vila Velha.
Já na última atualização do Painel Covid-19, na tarde desta quinta-feira (21), a Capital, com 1.664 registros da doença, voltou a figurar atrás do município vizinho, que possui 1.685 casos.
A taxa de mortalidade em Vitória, porém, é maior do que de Vila Velha. A Capital registra uma porcentagem de 4,09% de letalidade, enquanto o município canela-verde atinge o percentual de 3,44% de óbitos.

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A Serra é o terceiro município com o maior número de casos de coronavírus, com 1.646 registros e taxa de mortalidade de 5,77%. Cariacica possui 1.252  casos e um percentual de letalidade de 4,39%. Os dois municípios, juntos  com Vitória e Vila Velha, representam cerca de 70% dos casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo

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