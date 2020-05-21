Vila Velha volta ao topo do ranking de casos de coronavírus no ES

Usuários de transporte coletivo em um ponto de ônibus de Vila Velha

Já na última atualização do Painel Covid-19, na tarde desta quinta-feira (21), a Capital, com 1.664 registros da doença, voltou a figurar atrás do município vizinho, que possui 1.685 casos.

A taxa de mortalidade em Vitória, porém, é maior do que de Vila Velha. A Capital registra uma porcentagem de 4,09% de letalidade, enquanto o município canela-verde atinge o percentual de 3,44% de óbitos.