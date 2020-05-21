Vila Velha volta ao topo do ranking de casos de coronavírus no ES

VilaVelha volta ao topo do ranking de casos de coronavírus no ES
Vila Velha voltou ao topo do ranking de municípios do Espírito Santo com o maior número de casos confirmados de coronavírus nesta quinta-feria (21). Os dados foram divulgados por meio do Painel Covid-19, ferramenta que o Governo do Estado atualizada diariamente com informações sobre o avanço da pandemia.
Na quarta-feira (20), Vitória havia registrado 1.613 casos de coronavírus contra 1.604 notificações em Vila Velha.
Já na última atualização do Painel Covid-19, na tarde desta quinta-feira (21), a Capital, com 1.664 registros da doença, voltou a figurar atrás do município vizinho, que possui 1.685 casos.
A taxa de mortalidade em Vitória, porém, é maior do que de Vila Velha. A Capital registra uma porcentagem de 4,09% de letalidade, enquanto o município canela-verde atinge o percentual de 3,44% de óbitos.
A Serra é o terceiro município com o maior número de casos de coronavírus, com 1.646 registros e taxa de mortalidade de 5,77%. Cariacica possui 1.252 casos e um percentual de letalidade de 4,39%. Os dois municípios, juntos com Vitória e Vila Velha, representam cerca de 70% dos casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo.