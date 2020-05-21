Coronavírus: Marataízes confirma oitava morte por Covid-19

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o idoso de 68 anos sofria de doença cardiovascular. Ele deu entrada na quarta-feira (13) na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen, quando iniciou a solicitação de vaga para internação. No dia seguinte, ele testou positivo para Covid-19.

O município, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), tem 133 casos confirmados. Destes, 43 estão curados. A partir de domingo (24), o município passa de risco moderado para alto na transmissão da doença, na classificação da nova matriz de risco, definida pelo governo do Estado.