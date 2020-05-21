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Pandemia

Coronavírus: Marataízes confirma oitava morte por Covid-19

Idoso de 68 anos estava internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:10

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:10

Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento
Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação
O município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, divulgou no início da tarde desta quinta-feira (21) a oitava morte pelo novo coronavírus. A vítima é um idoso, de 68 anos, morador da localidade de Barra do Itapemirim. O balneário lidera em número de casos e mortes na região pela doença.
De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o idoso de 68 anos sofria de doença cardiovascular. Ele deu entrada na quarta-feira (13) na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen, quando iniciou a solicitação de vaga para internação. No dia seguinte, ele testou positivo para Covid-19.
O idoso, segundo o município, permaneceu na UPA até o último sábado (16), quando foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele faleceu nesta quinta-feira (21).

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O município, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), tem 133 casos confirmados. Destes, 43 estão curados. A partir de domingo (24), o município passa de risco moderado para alto na transmissão da doença, na classificação da nova matriz de risco, definida pelo governo do Estado.

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