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Coronavírus: secretário de Saúde de Marataízes recebe alta hospitalar

Eraldo Duarte recebeu alta médica nesta segunda-feira (18); agora se recupera em casa, em isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:37

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 17:37

Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes
Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes Crédito: Divulgação/PMM
Coronavírus: secretário de Saúde de Marataízes recebe alta hospitalar
O secretário de Saúde de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, recebeu alta médica nesta segunda-feira (18). Eraldo Duarte realizou exame que confirmou a contaminação por coronavírus. Segundo o prefeito do município, Tininho Batista, ele agora se recupera em casa.
Em pronunciamento em uma rede social oficial de Marataízes, o prefeito Tininho Batista informou que Eraldo Duarte segue com boa recuperação. Nosso secretário de Saúde, Eraldo Duarte, está em franca recuperação, já se encontra em isolamento, porém em casa. Já não está mais no hospital. Graças a Deus, disse o prefeito.

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Eraldo Duarte estava internado por ter sido contaminado pelo coronavírus. Ele estava na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No início do mês, segundo a prefeitura, Eraldo Duarte chegou a ser diagnosticado com uma infecção intestinal, porém, teve recaída, foi hospitalizado e testou positivo para a doença. Todos que tiveram contato com o secretário de Saúde foram testados, segundo a prefeitura.

MEDIDAS

Por conta do crescente número de casos no balneário, uma série de medidas restritivas ao comércio e à população em geral começaram a valer no município desde o dia 17 e valem até o dia 31 deste mês. No mesmo vídeo divulgado na tarde desta terça-feira, Tininho Batista também avaliou a adesão da população. A resposta está sendo positiva. A cidade está relativamente mais vazia e vamos continuar assim. Vamos nos unir em prol da eliminação dessa pandemia, afirmou o prefeito.
Entre as medidas estão regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, que poderão atuar apenas na modalidade delivery; horário de funcionamento limitado para os serviços essenciais, como supermercados e farmácias; proibição do acesso às praias, ao calçadão, às lagoas e às praças da cidade. Cultos e eventos religiosos com aglomeração de pessoas permanecem suspensos.

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