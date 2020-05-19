Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes Crédito: Divulgação/PMM

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: secretário de Saúde de Marataízes recebe alta hospitalar

O secretário de Saúde de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , recebeu alta médica nesta segunda-feira (18). Eraldo Duarte realizou exame que confirmou a contaminação por coronavírus . Segundo o prefeito do município, Tininho Batista, ele agora se recupera em casa.

Em pronunciamento em uma rede social oficial de Marataízes, o prefeito Tininho Batista informou que Eraldo Duarte segue com boa recuperação. Nosso secretário de Saúde, Eraldo Duarte, está em franca recuperação, já se encontra em isolamento, porém em casa. Já não está mais no hospital. Graças a Deus, disse o prefeito.

Eraldo Duarte estava internado por ter sido contaminado pelo coronavírus. Ele estava na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. No início do mês, segundo a prefeitura, Eraldo Duarte chegou a ser diagnosticado com uma infecção intestinal, porém, teve recaída, foi hospitalizado e testou positivo para a doença . Todos que tiveram contato com o secretário de Saúde foram testados, segundo a prefeitura.

MEDIDAS

Por conta do crescente número de casos no balneário, uma série de medidas restritivas ao comércio e à população em geral começaram a valer no município desde o dia 17 e valem até o dia 31 deste mês. No mesmo vídeo divulgado na tarde desta terça-feira, Tininho Batista também avaliou a adesão da população. A resposta está sendo positiva. A cidade está relativamente mais vazia e vamos continuar assim. Vamos nos unir em prol da eliminação dessa pandemia, afirmou o prefeito.