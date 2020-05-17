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Sul do ES

Secretário de Saúde de Marataízes está com coronavírus e segue internado

Eraldo Duarte está internado na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e responde bem a tratamento, segundo prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 16:14

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 16:14

Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes
Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes Crédito: Divulgação/PMM
O secretário de Saúde de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, está internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Eraldo Duarte, realizou exame que confirmou a contaminação por coronavírus. Por conta do crescente número de casos no balneário, uma série de medidas restritivas começou a vale no município a partir deste domingo (17).
A confirmação que o secretário está com coronavírus foi dada pelo prefeito Tininho Batista. No início do mês, segundo a prefeitura, Eraldo Duarte chegou a ser diagnosticado com uma infecção intestinal. Depois teve uma infecção na garganta e foi hospitalizado.
Neste domingo (17), ele segue internado na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele está bem, está internado na Santa Casa e respondendo bem ao tratamento. Muito em breve estará em casa, assim como esperamos a todos aqueles que estão internados, disse o prefeito.

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Todos que tiveram contato com o secretário de Saúde, segundo o município, foram testados e alguns aguardam ainda o resultado.
O município continua liderando em número de casos da doença na Região Sul. Segundo a prefeitura, são 92 confirmados para Covid-19. Destes, 23 estão curados e cinco não resistiram à doença. 10 pessoas ainda se recuperam internadas em UTI e oito em enfermarias.

DECRETO

Por conta do avanço da transmissão do vírus na população, a prefeitura decretou uma série de medidas mais restritivas a partir deste domingo (17) e válidas por 15 dias.
Entre as medidas estão: 
  • Funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para o atendimento presencial apenas na modalidade delivery
  • Horário de funcionamento limitado para os serviços essenciais, como supermercados e farmácias
  • Proibição do aglomeração nas ruas, acesso a praias, ao calçadão, às lagoas e às praças da cidade
  • Cultos e eventos religiosos com aglomeração de pessoas permanecem suspensos
Temos que ter cuidado com a higiene pessoal, temos que fazer nosso isolamento social para parar esta pandemia. Não haverá necessidade de lockdown se a gente cumprir esse decreto. Se Deus quiser, daqui  15 dias teremos redução de casos e precisamos da colaboração de todos. Nestes momentos, não existem culpados e sim pessoas preocupadas em combater este vírus, afirmou Tininho Batista.

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