Secretário de Saúde de Marataízes está com coronavírus e segue internado

Eraldo Duarte, secretário de Saúde de Marataízes Crédito: Divulgação/PMM

A confirmação que o secretário está com coronavírus foi dada pelo prefeito Tininho Batista. No início do mês, segundo a prefeitura, Eraldo Duarte chegou a ser diagnosticado com uma infecção intestinal. Depois teve uma infecção na garganta e foi hospitalizado.

Neste domingo (17), ele segue internado na enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim . Ele está bem, está internado na Santa Casa e respondendo bem ao tratamento. Muito em breve estará em casa, assim como esperamos a todos aqueles que estão internados, disse o prefeito.

Todos que tiveram contato com o secretário de Saúde, segundo o município, foram testados e alguns aguardam ainda o resultado.

O município continua liderando em número de casos da doença na Região Sul. Segundo a prefeitura, são 92 confirmados para Covid-19. Destes, 23 estão curados e cinco não resistiram à doença. 10 pessoas ainda se recuperam internadas em UTI e oito em enfermarias.

DECRETO

Por conta do avanço da transmissão do vírus na população, a prefeitura decretou uma série de medidas mais restritivas a partir deste domingo (17) e válidas por 15 dias.

Entre as medidas estão:

Funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para o atendimento presencial apenas na modalidade delivery

Horário de funcionamento limitado para os serviços essenciais, como supermercados e farmácias

Proibição do aglomeração nas ruas, acesso a praias, ao calçadão, às lagoas e às praças da cidade

Cultos e eventos religiosos com aglomeração de pessoas permanecem suspensos