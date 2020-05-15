Coronavírus: sobe para cinco o número de mortes em Marataízes
A pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (15). A quinta morte foi divulgada pela prefeitura. A vítima era uma mulher, de 39 anos, com problemas de saúde e que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo informações da prefeitura, a vítima sofria de doença cardiovascular crônica, incluindo hipertensão, era diabética e tinha obesidade. Ela era moradora da localidade da Barra de Itapemirim.
A mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr. Anis Nahssen, no dia 05 de maio e realizou o exame para Covid-19. Foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim no dia seguinte, com suspeita da doença. Dois dias depois, na última sexta (08), o resultado do exame para coronavírus deu positivo.
A paciente faleceu hoje (15). Foi a segunda morte do balneário no mesmo dia. Pela manhã, um idoso de 71 anos morreu por conta da doença. Nesta semana, outras duas pessoas também não resistiram. Um dos casos aconteceu na terça-feira (12) e outro, na quarta-feira (13). O primeiro óbito registado no município aconteceu no dia 06 de maio.
Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), contabiliza 88 casos positivos de coronavírus em Marataízes. De acordo com o município, há 11 pessoas internadas na UTI e oito em enfermarias de hospitais. Por conta do avanço da transmissão do vírus na população, a prefeitura decretou uma série de medidas mais restritivas a partir deste domingo (17) e válidas por 15 dias.
Entre as medidas estão regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, que poderão atuar apenas na modalidade delivery; horário de funcionamento limitado para os serviços essenciais, como supermercados e farmácias; proibição do acesso às praias, ao calçadão, às lagoas e às praças da cidade. Cultos e eventos religiosos com aglomeração de pessoas permanecem suspensos.