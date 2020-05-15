Pacientes de Marataízes com suspeita de Covid-19 serão transportados em cápsula de isolamento Crédito: Prefeitura de Marataízes/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: sobe para cinco o número de mortes em Marataízes

A pandemia do novo coronavírus fez mais uma vítima em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (15). A quinta morte foi divulgada pela prefeitura. A vítima era uma mulher, de 39 anos, com problemas de saúde e que estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo informações da prefeitura, a vítima sofria de doença cardiovascular crônica, incluindo hipertensão, era diabética e tinha obesidade. Ela era moradora da localidade da Barra de Itapemirim.

A mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr. Anis Nahssen, no dia 05 de maio e realizou o exame para Covid-19. Foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim no dia seguinte, com suspeita da doença. Dois dias depois, na última sexta (08), o resultado do exame para coronavírus deu positivo.

A paciente faleceu hoje (15). Foi a segunda morte do balneário no mesmo dia. Pela manhã, um idoso de 71 anos morreu por conta da doença . Nesta semana, outras duas pessoas também não resistiram. Um dos casos aconteceu na terça-feira (12) e outro, na quarta-feira (13). O primeiro óbito registado no município aconteceu no dia 06 de maio.