Coronavírus: Marataízes proíbe permanência de pessoas nas ruas

A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, decidiu proibir a permanência das pessoas em ruas e locais públicos. A medida foi anunciada nas redes sociais do município nesta quarta-feira (13), passando a valer a partir de domingo (17), para conter o avanço das transmissões do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura, a medida prevista no novo decreto não vai vedar o direito das pessoas saiam às ruas. A intenção, informou a administração, é que a população colabore e somente saia de casa em casos de extrema necessidade e usando máscara caseira. A fiscalização deve atuar para que não haja aglomerações e circulação de pessoas em calçadões da orla, na prática de corrida e esportes, por exemplo.
Ainda de acordo com o município, um novo decreto será lançado, definindo como serão as ações de fiscalização que terão apoio da Guarda Municipal, das secretarias de Meio Ambiente e Saúde e da Polícia Militar.
A partir de domingo, quem for flagrado infringido a determinação do poder público pode ser levado para a delegacia, por descumprimento das medidas de isolamento. A pena, de acordo com a prefeitura, pode chegar a detenção de um mês a um ano e multa.
Marataízes continua liderando o número de casos na região Sul. Segundo o painel divulgado pela secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a cidade chegou nesta quinta-feira (14) à marca dos 79 casos positivos e três mortes.