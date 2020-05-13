Marataízes confirma a terceira morte por coronavírus

O município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, confirmou nesta quarta-feira (13) mais uma morte pelo novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a terceira vítima da doença é uma mulher de 46 anos, moradora da localidade de Imburi. Marataízes lidera na região em número de contaminados, com 70 casos.
De acordo com a secretaria de Saúde do município, a mulher de 46 anos, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento 24h de Marataízes no dia 26 de abril. Realizou o exame para Covid-19 e deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, em 28 de abril com suspeita de coronavírus. O resultado do exame positivo para a doença saiu no dia 1 de maio e nesta quarta (13), a paciente não resistiu.
Outra morte por coronavírus foi confirmada ontem no balneário. A vítima também era uma mulher, de 60 anos, moradora da Barra do Itapemirim. A primeira morte aconteceu no dia 06 de maio e a vítima residia no mesmo bairro.
De acordo com o painel divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Marataízes tem, até a tarde desta quarta (13), 70 casos da doença e 10 curados.