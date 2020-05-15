Marataízes registra a quarta morte por coronavírus

Marataízes, Litoral Sul do Estado, já registra quatro mortes por Covid-19. Crédito: Divulgação/PMM

Um idoso de 71 anos, com doença cardiovascular crônica, hipertensão, morador da localidade de Nova Jerusalém, interior de Marataízes , é a quarta pessoa a morrer por coronavírus no balneário. A informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta sexta-feira (15). O município lidera em número de casos confirmados no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a prefeitura, a quarta vítima da Covid-19, foi atendida no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim , no dia 25 de abril. Na unidade, ele realizou o exame para a doença e foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no dia seguinte, com suspeita de coronavírus. O resultado positivo para a doença saiu no dia 30 de abril.

Em nota, divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura, a gestão municipal lamentou o caso e disse que se solidariza com família e amigos. O idoso, que morreu na manhã desta sexta (15), é a terceira vítima da doença somente nesta semana. Um dos casos aconteceu na terça-feira (12) e outro, na quarta (13). A primeira morte registrada na cidade aconteceu no dia 06 de maio.

Até o início da tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), contabilizava 79 casos positivos de coronavírus em Marataízes. Por conta do avanço da transmissão do vírus na população, a prefeitura decretou uma série de medidas mais restritivas a partir deste domingo (17) e válidas por 15 dias.