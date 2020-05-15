Marataízes registra a quarta morte por coronavírus

Um idoso de 71 anos, com doença cardiovascular crônica, hipertensão, morador da localidade de Nova Jerusalém, interior de Marataízes, é a quarta pessoa a morrer por coronavírus no balneário. A informação foi divulgada pela prefeitura na tarde desta sexta-feira (15). O município lidera em número de casos confirmados no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a prefeitura, a quarta vítima da Covid-19, foi atendida no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, no dia 25 de abril. Na unidade, ele realizou o exame para a doença e foi transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no dia seguinte, com suspeita de coronavírus. O resultado positivo para a doença saiu no dia 30 de abril.
Em nota, divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura, a gestão municipal lamentou o caso e disse que se solidariza com família e amigos. O idoso, que morreu na manhã desta sexta (15), é a terceira vítima da doença somente nesta semana. Um dos casos aconteceu na terça-feira (12) e outro, na quarta (13). A primeira morte registrada na cidade aconteceu no dia 06 de maio.
Até o início da tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), contabilizava 79 casos positivos de coronavírus em Marataízes. Por conta do avanço da transmissão do vírus na população, a prefeitura decretou uma série de medidas mais restritivas a partir deste domingo (17) e válidas por 15 dias.
Entre as medidas estão o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para o atendimento presencial, que poderão funcionar apenas na modalidade delivery; horário de funcionamento limitado para os serviços essenciais, como supermercados e farmácias; proibição do acesso, às praias, ao calçadão, às lagoas e às praças da cidade, além da permanência de pessoas nas ruas. Cultos e eventos religiosos com aglomeração de pessoas permanecem suspensos.