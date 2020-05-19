Marataízes registra a sétima morte por coronavírus

Vítima recebeu o primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen Crédito: Divulgação/PMM

A prefeitura de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, divulgou na tarde desta terça-feira (19), a morte de mais uma pessoa pelo novo coronavírus . A vítima, desta vez, é um homem de 52 anos, morador da localidade de Imburi, zona rural do balneário. O município já contabiliza sete mortes pela doença.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde diz que a vítima recebeu atendimento de uma médica e uma enfermeira da Unidade Básica de Saúde de São João do Jaboti, em casa, durante uma visita de monitoramento de casos. Segundo a prefeitura, a equipe encontrou o homem com sinais e sintomas graves da doença, prestou os primeiros atendimentos e acionou o resgate.

O paciente deu entrada no dia 29 de abril, na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen e depois, foi transferido no mesmo dia para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, referência no tratamento da doença no Sul do Estado. No dia 06 de maior ele recebeu o resultado positivo para a Covid-19. O paciente faleceu nesta terça (19).