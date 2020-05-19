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Pandemia

Marataízes registra a sétima morte por coronavírus

A vítima é um homem de 52 anos, morador da localidade de Imburi, zona rural do balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:34

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:34

Vítima recebeu o primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen
Vítima recebeu o primeiro atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen Crédito: Divulgação/PMM
A prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, divulgou na tarde desta terça-feira (19), a morte de mais uma pessoa pelo novo coronavírus. A vítima, desta vez, é um homem de 52 anos, morador da localidade de Imburi, zona rural do balneário. O município já contabiliza sete mortes pela doença. 
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde diz que a vítima recebeu atendimento de uma médica e uma enfermeira da Unidade Básica de Saúde de São João do Jaboti, em casa, durante uma visita de monitoramento de casos. Segundo a prefeitura, a equipe encontrou o homem com sinais e sintomas graves da doença, prestou os primeiros atendimentos e acionou o resgate.
O paciente deu entrada no dia 29 de abril, na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr Anis Nahssen e depois, foi transferido no mesmo dia para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, referência no tratamento da doença no Sul do Estado. No dia 06 de maior ele recebeu o resultado positivo para a Covid-19. O paciente faleceu nesta terça (19).
A prefeitura lamentou o caso e reforçou a necessidade de evitar aglomerações. O município tem, até o início da tarde desta terça-feira (19), 95 pessoas contaminadas por coronavírus - o maior número de casos na Região Sul. Destas, 27 estão curadas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde.

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