Coronavírus: ES tem 363 mortes e 8.878 casos confirmados

Passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus no Terminal do Ibes. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo atingiu a marca de 363 mortes e 8.878 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , na tarde desta quinta-feira (21). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 17 óbitos e a confirmação de 383 novos casos.

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 3.875. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,09%. Até o momento, 32.808 já foram realizados testes da doença em todo o Estado.

Vila Velha voltou a liderar o ranking do Estado com 1.685 casos confirmados da doença, seguido de Vitória (1.664), Serra (1.646) e Cariacica (1.252).

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.