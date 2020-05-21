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Pandemia

Coronavírus: ES tem 363 mortes e 8.878 casos confirmados

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:35

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:35

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus no Terminal do Ibes. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo atingiu a marca de 363 mortes e  8.878 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (21). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados  17 óbitos e a confirmação de 383 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 3.875. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,09%. Até o momento, 32.808 já foram realizados testes da doença em todo o Estado.
Vila Velha voltou a liderar o ranking  do Estado com 1.685 casos confirmados da doença, seguido de Vitória (1.664), Serra  (1.646) e Cariacica (1.252). 

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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