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Pandemia

Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica têm 70,7% dos casos de Covid-19 do ES

Mais de 76% das mortes pelo novo coronavírus no Espírito Santo também estão concentradas nesses municípios, de acordo com a última atualização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:06

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:06

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência para o coronavírus Crédito: Vitor Jubini
Juntos, os municípios de VitóriaVila VelhaSerra Cariacica acumulam 70,7% dos casos de coronavírus registrados em todo o Espírito Santo. As quatro cidades da Grande Vitória têm, ao todo, 6.008 dos 8.495 registros da Covid-19 no Estado.
Mais de 76% das mortes pelo novo coronavírus do Espírito Santo também estão concentradas nesses municípios, de acordo com a última atualização dos dados, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nessa quarta-feira (20). As quatro cidades registraram 264 óbitos por Covid-19  em todo o Estado, esse número chegou a 346.
Vitória ultrapassou os municípios da Serra e de Vila Velha e se tornou a cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados de coronavírus.

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Com 1613 pacientes com a Covid-19, segundo a atualização dos dados feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nessa quarta-feira (21), a capital passou a liderar o ranking, seguida por Vila Velha (1604 casos) e Serra (1591).
Com relação ao número de mortes por coronavírus, Vitória é a segunda cidade com mais registros no Estado. A capital tem 68 óbitos por Covid-19 (taxa de letalidade de 4,22%) enquanto a Serra já tem 90 mortes (letalidade de 5,66%).
O Espírito Santo atingiu a marca de 346 mortes e 8.495 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo noco coronavírus, na tarde desta quarta-feira (20). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e a confirmação de 802 novos casos.

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