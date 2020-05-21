Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica têm 70,7% dos casos de Covid-19 do ES

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência para o coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Vila Velha, Serra e Juntos, os municípios de Vitória Cariacica acumulam 70,7% dos casos de coronavírus registrados em todo o Espírito Santo. As quatro cidades da Grande Vitória têm, ao todo, 6.008 dos 8.495 registros da Covid-19 no Estado.

Mais de 76% das mortes pelo novo coronavírus do Espírito Santo também estão concentradas nesses municípios, de acordo com a última atualização dos dados, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , nessa quarta-feira (20). As quatro cidades registraram 264 óbitos por Covid-19  em todo o Estado, esse número chegou a 346.

Com 1613 pacientes com a Covid-19, segundo a atualização dos dados feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nessa quarta-feira (21), a capital passou a liderar o ranking, seguida por Vila Velha (1604 casos) e Serra (1591).

Com relação ao número de mortes por coronavírus, Vitória é a segunda cidade com mais registros no Estado. A capital tem 68 óbitos por Covid-19 (taxa de letalidade de 4,22%) enquanto a Serra já tem 90 mortes (letalidade de 5,66%).