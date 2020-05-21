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Coronavírus

Idoso de 81 anos é a sexta vítima da Covid-19 em Aracruz

Até o momento, a cidade já registrou mais de 70 casos confirmados do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 09:46

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 09:46

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Até o momento foram registrados seis óbitos pela covid-19 em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Um idoso de 81 anos de idade faleceu em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (20). O paciente era morador de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, e estava internado no Hospital Dório Silva, na Grande Vitória. Essa é a sexta morte de paciente contaminado pela Covid-19 no município.
De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Aracruz, a cidade registrou novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, chegando a 71 no total. No entanto, segundo o Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados 72 casos na cidade.
Dos cinco novos casos confirmados nesta quarta-feira (20), quatro pacientes estão em isolamento domiciliar e um está internado na UTI do Hospital São Camilo, em Aracruz.
Do total de casos confirmados, 44 já são considerados curados clinicamente. Outros 232 casos são considerados suspeitos. Segundo a prefeitura, até o momento foram notificados 633 casos, sendo que 330 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para conter o avanço do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Aracruz adotou medidas de prevenção como o uso de máscara pelos moradores que precisam circular pelas ruas da cidade. Além disso, vários locais públicos estão sendo limpos com produtos que ajudam a eliminar o vírus e evitar a proliferação da doença.
O novo decreto publicado na última segunda-feira (21), manteve o funcionamento do comércio local em dois turnos, seguindo os cuidados e orientações das autoridades em Saúde. As aulas na rede pública e privada continuam suspensas, assim como o funcionamento de academias, cinemas, teatros, museus, clubes, praças, parques, quadras de esporte e campos de futebol.

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