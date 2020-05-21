Idoso de 81 anos é a sexta vítima da Covid-19 em Aracruz

Até o momento foram registrados seis óbitos pela covid-19 em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Um idoso de 81 anos de idade faleceu em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (20). O paciente era morador de Aracruz , na Região Norte do Espírito Santo , e estava internado no Hospital Dório Silva, na Grande Vitória. Essa é a sexta morte de paciente contaminado pela Covid-19 no município.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Aracruz , a cidade registrou novos casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, chegando a 71 no total. No entanto, segundo o Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados 72 casos na cidade.

Dos cinco novos casos confirmados nesta quarta-feira (20), quatro pacientes estão em isolamento domiciliar e um está internado na UTI do Hospital São Camilo, em Aracruz.

Do total de casos confirmados, 44 já são considerados curados clinicamente. Outros 232 casos são considerados suspeitos. Segundo a prefeitura, até o momento foram notificados 633 casos, sendo que 330 foram descartados por não ter ocorrido contaminação pelo vírus.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Para conter o avanço do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Aracruz adotou medidas de prevenção como o uso de máscara pelos moradores que precisam circular pelas ruas da cidade. Além disso, vários locais públicos estão sendo limpos com produtos que ajudam a eliminar o vírus e evitar a proliferação da doença.