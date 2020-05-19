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Norte do ES

Operação prende suspeitos de tráfico e de assassinatos em João Neiva

A ação resultou no cumprimento de sete mandados de prisão em abertos de traficantes e ainda de um jovem de 16 anos, acusado de homicídio. Uma submetralhadora, drogas e dinheiro em espécie também foram apreendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 11:41

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 11:41

A ação contou com cerca de 60 policiais na manhã desta terça-feira (19) em João Neiva
A ação contou com cerca de 60 policiais na manhã desta terça-feira (19) em João Neiva Crédito: Divulgação/Sesp
Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta terça-feira (19), em João Neiva, na Região Norte do Estado, resultou na prisão de sete suspeitos e na apreensão de um adolescente no bairro Crubixá.
Todos os adultos possuíam mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. O adolescente, de 16 anos, tinha um mandado de busca e apreensão por homicídio.

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A operação foi resultado de três meses de investigação, conduzida pela Delegacia de Polícia do município, e contou com a participação da Polícia Militar (PM)Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Cerca de 60 policiais atuaram nas buscas e no cumprimento dos mandados.
Os detidos são membros de uma associação criminosa que atua no tráfico de drogas no bairro Crubixá, e estava em atrito com outra organização, que atua no Bairro de Fátima. Este conflito resultou em seis homicídios no ano de 2019, todos aqui em João Neiva, relatou o titular da DP de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.
A operação contou com o apoio de policiais militares, membros da Sejus e também do Notaer
A operação contou com o apoio de policiais militares, membros da Sejus e também do Notaer Crédito: Divulgação/Sesp
Ao longo das investigações, outras seis prisões ocorreram, todas de membros da organização criminosa de Bairro de Fátima.

60 policiais

A ação conjunta mobilizou um grande efetivo em João Neiva
"Isso totaliza 14 detenções de pessoas ligadas a crimes violentos ocorridos no município. Com este trabalho, esperamos trazer mais tranquilidade para os moradores de João Neiva", disse o delegado.

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Também foram apreendidas drogas, uma submetralhadora e cerca de R$ 10 mil reais.
A ação foi fruto de um trabalho conjunto entre Polícia Civil e Militar em que tivemos como objetivo principal a retirada de circulação de indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Continuaremos reforçando as ações de prevenção, bem como a integração entre os agentes públicos para a manutenção da segurança pública no município de João Neiva, afirmou o comandante da 2ª Companhia do 5º batalhão da Polícia Militar, capitão Osmar.
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de João Neiva. Após os depoimentos, serão encaminhados ao Sistema Prisional.

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