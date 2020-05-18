Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Filho é suspeito de assassinar mecânico em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi assassinado com golpes de um objeto perfurante dentro da própria oficina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:55

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:55

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Filho é suspeito de assassinar mecânico em São Gabriel da Palha Crédito: Fernando Madeira
Um mecânico foi morto dentro da própria oficina, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (18). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com golpes de um objeto perfurante. O suspeito do crime é o filho da vítima.
Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 06h30, o homem estava na oficina que fica no bairro Santa Helena. A PM afirmou que informações colhidas no local apontaram que o suspeito seria o próprio filho da vítima, que até o momento não foi localizado.

Veja Também

Após morte de MC, perseguição a bandidos deixa jovem baleado na Serra

Mãe denuncia companheiro por abusar da filha de 13 anos em Itapemirim

De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime fugiu em seguida, tomou destino ignorado e até o momento não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e passar por exame.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados