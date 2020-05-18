Filho é suspeito de assassinar mecânico em São Gabriel da Palha

Um mecânico foi morto dentro da própria oficina, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (18). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi assassinada com golpes de um objeto perfurante. O suspeito do crime é o filho da vítima.
Segundo a PM, o crime aconteceu por volta das 06h30, o homem estava na oficina que fica no bairro Santa Helena. A PM afirmou que informações colhidas no local apontaram que o suspeito seria o próprio filho da vítima, que até o momento não foi localizado.
De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime fugiu em seguida, tomou destino ignorado e até o momento não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser identificado e passar por exame.