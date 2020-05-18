Após morte de MC, perseguição a bandidos deixa jovem baleado na Serra

Carro foi perseguido pela polícia com sendo de criminosos, na Serra. Adolescente, de 16 anos, ficou ferido Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um cantor de funk, de 21 anos, foi assassinado a tiros por volta das 19 horas deste domingo (17), quando voltava para casa, no bairro Santo Antônio, na Serra . Durante as buscas pelos criminosos, a polícia perseguiu um carro e um adolescente, de 16 anos, acabou foi baleado nas costas. Nenhum suspeito pela morte do MC foi preso. O adolescente baleado está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), o antigo São Lucas, em Vitória, e pode ficar paraplégico, segundo a família.

De acordo com moradores da região, o MC Vitor Pereira seguia pela rua a pé, quando criminosos chegaram, de carro e de moto, e começaram a atirar. Um amigo da vítima contou que existe uma guerra do tráfico de drogas entre criminosos dos bairros Santo Antônio, Cascata e São Marcos, que proíbe amizade entre os moradores. Para ele, Vitor foi assassinado por ser amigo de integrantes de grupos considerados rivais.

"Ele ficava circulando e eles não gostam que tenham amizade, porque às vezes podem levar informações e pensam que estão entregando eles. Eu pensei que fosse uma metralhadora. Foram mais de 30, 40 tiros de uma vez só", revelou.

ESTUDANTE DO IFES

A irmã de Vitor, que pediu para não ter o nome revelado, contou que ele tinha acabado de se formar no curso de eletrotécnica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e que, para ele, o funk era apenas diversão.

Vitor sonhava em exercer a profissão e ajudar a família.

"O sonho dele era ter algo grande. Ter uma carreira, ajudar a família, ajudar os irmãos. Ele era como um pai para o meu irmão mais novo", disse a irmã.

MC Vitor Pereira foi morto a tiros no bairro Santo Antônio, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

PERSEGUIÇÃO

Pouco depois da morte de Vitor, policiais da região de Serra Sede receberam a informação de que um carro com as mesmas características do veículo usado pelos suspeitos circulava pelo bairro. Os militares viram o carro de cor vermelha em uma rua do bairro Cascata, geralmente usada como rota de fuga por criminosos, e abordaram o veículo, que tentou fugir.

Houve uma perseguição e os policiais atiraram. Depois de um tempo, o motorista, de 38 anos, parou o carro. Ele estava com sinais de embriaguez e um adolescente que estava no veículo havia sido baleado.

O motorista foi levado para a delegacia regional da Serra e o adolescente socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. De acordo com a família, o rapaz está com uma bala alojada na coluna e corre o risco de ficar paraplégico.

ÁUDIO COM AMEAÇA AOS MORADORES

Após a morte do MC Vitor, criminosos espalharam um áudio amedrontado a população.

"Moradores do bairro Santo Antônio, São Marcos, Cascata e invasão. Estamos mandado essa ideia para não saírem de casa e não deixarem os seus filhos na rua. A bala vai comer, a bala vai voar de verdade. Não tem hora para essa guerra acabar. A gente só quer os envolvidos. A gente só quer os caras certos. Estamos pedindo para vocês da melhor forma. Depois, é tarde" Criminoso - Áudio enviado aos moradores por app de mensagens

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar afirmou que as armas dos militares foram recolhidas e a Polícia Militar abrirá um inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos ocorridos. "Até que sejam elucidadas as investigações, a Polícia Militar não emitirá juízo de valor em relação à conduta dos policiais", diz a PM em nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil afirmou ter conhecimento do áudio, em que criminosos ameaçam a população. A gravação passa por processo de apuração para identificar quem são os criminosos responsáveis pelo áudio.

Sobre a morte do MC Vitor Pereira, a PC afirma que autoria e motivação do crime são desconhecidos. O caso será investigado pela DHPP da Serra. Até o momento ninguém foi preso.

Já o motorista, que dirigia o veículo em que estava o adolescente baleado, foi levado para a delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante "por desobediência, por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e também por ter duas espécies da fauna silvestre dentro do carro".