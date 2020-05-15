Traficante do ES que usava táticas de milícia do RJ em Vila Velha é preso

Rodrigo de Almeida Silva, o Jabalau, foi preso em Minas Gerais Crédito: Polícia Civil

Com passagem no tráfico de drogas desde 2012, Rodrigo de Almeida Silva, o Jabalau, de 29 anos, decidiu iniciar em Vila Velha uma nova forma de praticar crimes. Morador do bairro Primeiro de Maio, ele mudou-se para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro , em junho de 2019, após saber que era procurado pela polícia no Espírito Santo . No local, ele se inspirou em milicianos e traficantes cariocas e passou a ordenar sequestros de trabalhadores de telefonia que entravam na comunidade capixaba, além de extorsão das empresas do mesmo ramo. Porém, acabou preso pela Polícia Civil na última quinta-feira (14) após fugir para Minas Gerais.

De acordo com o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado José Lopes, desde 2019 Rodrigo vem ordenando tiroteios no bairro Santa Rita, também em Vila Velha, pela disputa pelo poder do tráfico local. Após passar a ser procurado pela polícia, ele foi para o Rio de Janeiro, onde, por telefone, passou a ordenar sequestros de trabalhadores de telefonia que entravam em Primeiro de Maio, além de extorsão das empresas, exigindo o valor de R$ 6 mil. Ele também começou a cobrar por água, gás, e sinal de internet no bairro, exatamente como fazem a milícia e traficantes cariocas.

"Essa é uma prisão importante para nosso Estado, já que Rodrigo Jabalau é um velho conhecido da polícia. Desde 2012 ele tem passagem por tráfico de drogas, porte de armas e associação ao tráfico. Quando eu atuava em Vila Velha, ele tinha duas tentativas homicídio. Jabalau queria transformar isso aqui no Rio de Janeiro, onde a milícia e o tráfico praticam essas ações. Acreditamos que lá ele aprendeu esse 'cursinho', de querer ser mau e fazer essas cobranças. Mas aqui no Espírito Santo a gente não deixa crescer não, aqui ele não foi pós-graduado", afirmou o delegado.

COMO QUADRILHA AGIA

De acordo com o delegado José Lopes, a quadrilha liderada por Jabalau agia da seguinte maneira: ao identificarem um operador de telefonia atuando no bairro, eles sequestravam o trabalhador, o levavam para um local e filmavam para usar a gravação na hora da extorsão.

"Depois, exigiam dinheiro tanto para liberar o funcionário quanto para autorizar o trabalho da empresa no bairro. Para duas empresas, a quadrilha pediu R$ 6 mil. Para outras, o valor foi um pouco menor", contou.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

A investigação e prisão de Rodrigo aconteceu graças a uma ação integrada do 4º Batalhão da Polícia Militar, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, da Delegacia Especializada de Antissequestro (DAS) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint).

"Foi após essa força tarefa para prender Jabalau e outros integrantes da quadrilha, desde o ano passado, que ele fugiu para o Rio de Janeiro. Demos continuidade ao trabalho de inteligência, até que ele saiu do Rio na última quarta (13) e foi para Governador Valadares, em Minas Gerais. Acionamos a polícia mineira, que recebeu nossos policiais do 4º Batalhão e da DAS e, imediatamente, o prenderam. O detido já está em nosso estado e vamos continuar esse trabalho porque ele não agia sozinho", disse.