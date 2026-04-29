Galpão desaba e deixa quatro trabalhadores feridos em Cachoeiro

Quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de um galpão no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30 enquanto as vítimas prestavam serviço para uma empresa contratada pela proprietária do terreno. A área foi interditada.
O Sargento Meneguiti explicou que os operários caíram de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda conscientes, eles foram socorridos pelos militares e pelo Samu/192. Apenas dois deles apresentavam ferimentos mais graves, mas todos foram levados para o hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade.
A empresária Fernanda Araújo, que trabalha ao lado do galpão, contou que ela e os funcionários ouviram um estrondo e depois viram muita poeira subir no lugar. "Eu achei que a nossa parede estava caindo. Foi aquela correria [...] Quando soube liguei para os Bombeiros e para o Samu para ajudar, porque eu já sabia que tinha gente debaixo dos escombros, (liguei) para tentar socorrer o mais rápido possível", contou.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul