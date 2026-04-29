Galpão desaba e deixa quatro trabalhadores feridos em Cachoeiro

O corpo do advogado que desapareceu após uma festa na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, foi encontrado pela Polícia Civill nesta quarta-feira (29) em uma área de mata na cidade. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, morava e trabalhava em Guaçuí, no Caparaó capixaba.





O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegadoTarcísio Otoni, contou em coletiva de imprensa, que o corpo estava nas imediações da Fazenda Camping, local onde participava de uma festa antes de sumir.





De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou. Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada.