Esquema de invasão e venda ilegal de terrenos é descoberto em Vila Velha

Cinco pessoas foram presas em Vila Velha após um esquema de invasão e venda ilegal de terrenos situados no bairro Pontal das Garças ser descoberto pela Polícia Civil. Segundo o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), os crimes tiveram início em 2015 e se intensificaram no período da pandemia, quando muitos dos proprietários passaram a ir menos vezes ao local.





As prisões ocorreram no dia 1º de abril, mas o caso só foi divulgado pela polícia nesta quarta-feira (29). Além das prisões, foram cumpridas buscas e apreensões, que resultaram no recolhimento de diversos veículos, documentos, celulares, R$ 29 mil em espécie e uma pistola 9 mm. Os materiais apreendidos já permitiram que mais três envolvidos fossem identificados.





De acordo com o chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro, o caso chama a atenção pela quantidade de terrenos e vítimas, que foram alvo da organização criminosa. “São pessoas de baixa instrução, pessoas humildes, que, na sua maioria das vezes, desprenderam todas as suas economias para comprar esses terrenos.”





Cada membro da organização tinha uma tarefa bem delimitada. Um deles era o dono da imobiliária que fazia a intermediação e as vendas dos terrenos. O nome da empresa não foi divulgado.





A partir daí, a Cooperativa Habitacional de Vila Velha, como foi identificada, emitia certidões de quitação do terreno após o pagamento pelos seus respectivos compradores. Essa certidão pode ser apresentada ao cartório para que seja feita a escritura pública.