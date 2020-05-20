Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Adolescente é apreendido pela polícia com drogas e dinheiro em Aracruz

Com o menor havia vários pinos de cocaína, pedras de crack, maconha e uma quantia em dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 12:32

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 12:32

Adolescente é apreendido pela polícia com drogas e dinheiro em Aracruz
O menor e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Aracruz Crédito: Sesp/Divulgação
Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (19), no município de Aracruz, na Região Norte do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), com o menor foram encontrados droga e dinheiro.
Segundo a ocorrência, os militares realizavam patrulhamento no bairro Nova Conquista, quando perceberam uma movimentação suspeita de indivíduos na região.

Veja Também

Operação Caim: polícia prende 43 criminosos em todo o ES

Operação prende suspeitos de tráfico e de assassinatos em João Neiva

Os policiais realizaram o acompanhamento dos suspeitos que conseguiram fugir, mas um deles foi abordado. Durante a revista pessoal, os militares encontraram a quantia de R$ 50,00 que estava em um dos bolsos do menor. Nas proximidades, os policiais encontraram 90 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, 33 buchas de maconha, 15 pedaços do mesmo entorpecente e a quantia de R$ 356,00 em espécie.
O menor e o material apreendido foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Em nota, a Polícia Civil  informou que o adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados