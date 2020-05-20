Adolescente é apreendido pela polícia com drogas e dinheiro em Aracruz

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (19), no município de Aracruz, na Região Norte do Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), com o menor foram encontrados droga e dinheiro.
Segundo a ocorrência, os militares realizavam patrulhamento no bairro Nova Conquista, quando perceberam uma movimentação suspeita de indivíduos na região.
Os policiais realizaram o acompanhamento dos suspeitos que conseguiram fugir, mas um deles foi abordado. Durante a revista pessoal, os militares encontraram a quantia de R$ 50,00 que estava em um dos bolsos do menor. Nas proximidades, os policiais encontraram 90 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, 33 buchas de maconha, 15 pedaços do mesmo entorpecente e a quantia de R$ 356,00 em espécie.
O menor e o material apreendido foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família.