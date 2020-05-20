Adolescente é apreendido pela polícia com drogas e dinheiro em Aracruz

Os policiais realizaram o acompanhamento dos suspeitos que conseguiram fugir, mas um deles foi abordado. Durante a revista pessoal, os militares encontraram a quantia de R$ 50,00 que estava em um dos bolsos do menor. Nas proximidades, os policiais encontraram 90 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, 33 buchas de maconha, 15 pedaços do mesmo entorpecente e a quantia de R$ 356,00 em espécie.