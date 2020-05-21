Com a compra de leitos em hospitais particulares, pode faltar vaga para quem paga plano?

"Nós trabalhamos com várias premissas para poder definir a nossa estratégia de expansão de leitos. A primeira era expandir a rede própria. A outra era compra de leitos da filantropia, que nós já tínhamos relação com ela. E a terceira era a compra de leitos da rede privada, desde que a compra de leitos da rede privada e da filantrópica não comprometesse a oferta dos planos de saúde. Se você for até o Hospital Vila Velha, eles estão habilitando dois andares novos do hospital para atender a demanda do Sistema Único de Saúde. Várias outras unidades hospitalares da rede privada vinham mantendo uma taxa de ocupação hospitalar muito baixa. Inclusive, esse poder de compra do Estado tem sido uma medida de resgate econômico dessas instituições filantrópicas também. A compra de leitos no Estado partiu de uma premissa de que ela não deve comprometer a oferta dos planos de saúde", garantiu.