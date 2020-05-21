Covid-19: Vitória passa Serra e Vila Velha e vira cidade do ES com mais casos

Vitória ultrapassou os municípios da Serra e de Vila Velha e se tornou a cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados de coronavírus.
Com 1.613 pacientes com a Covid-19, segundo a atualização dos dados feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (21), a Capital passou a liderar o ranking, seguida por Vila Velha (1.604 casos) e Serra (1.591). Na capital, 918 pessoas já foram consideradas curadas do coronavírus.
Dos 10 bairros do Estado com mais casos da doença, quatro são da Capital: Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Três deles já ultrapassaram a marca dos 100 pacientes com coronavírus: Jardim Camburi é o bairro do Espírito Santo com mais registros, chegando a 224 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto alcançaram 109 e 105 diagnósticos, respectivamente, e são o quarto e quinto bairros dessa lista do Estado; e a Mata da Praia é o décimo bairro da lista, com 72 casos.
Confira abaixo a lista dos dez bairros de Vitória com mais casos da Covid-19:
- Jardim Camburi - 224 casos
- Jardim da Penha - 109
- Praia do Canto - 105
- Mata da Praia - 72
- Santa Martha - 45
- Nova Palestina - 40
- Bairro da Penha - 38
- Itararé - 37
- Resistência - 36
- Santo Antônio 35
Com relação ao número de mortes por coronavírus, Vitória é a segunda cidade com mais registros no Estado. A capital tem 68 óbitos por Covid-19 (taxa de letalidade de 4,22%) enquanto a Serra já tem 90 mortes (letalidade de 5,66%).
O Espírito Santo atingiu a marca de 346 mortes e 8.495 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (20). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e a confirmação de 802 novos casos.