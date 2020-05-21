Covid-19: Vitória passa Serra e Vila Velha e vira cidade do ES com mais casos

Dos 10 bairros do Estado com mais casos da doença, quatro são da Capital: Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Três deles já ultrapassaram a marca dos 100 pacientes com coronavírus: Jardim Camburi é o bairro do Espírito Santo com mais registros, chegando a 224 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto alcançaram 109 e 105 diagnósticos, respectivamente, e são o quarto e quinto bairros dessa lista do Estado; e a Mata da Praia é o décimo bairro da lista, com 72 casos.