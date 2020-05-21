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Pandemia no ES

Covid-19: Vitória passa Serra e Vila Velha e vira cidade do ES com mais casos

Dos 10 bairros do Estado com mais casos da doença, quatro são da Capital: Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 07:14

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 07:14

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES Crédito: Vitor Jubini
Vitória ultrapassou os municípios da Serra e de Vila Velha e se tornou a cidade do Espírito Santo com mais casos confirmados de coronavírus.
Com 1.613 pacientes com a Covid-19, segundo a atualização dos dados feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (21), a Capital passou a liderar o ranking, seguida por Vila Velha (1.604 casos) e Serra (1.591). Na capital, 918 pessoas já foram consideradas curadas do coronavírus.
Dos 10 bairros do Estado com mais casos da doença, quatro são da Capital: Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Três deles já ultrapassaram a marca dos 100 pacientes com coronavírus: Jardim Camburi é o bairro do Espírito Santo com mais registros, chegando a 224 casos; Jardim da Penha e Praia do Canto alcançaram 109 e 105 diagnósticos, respectivamente, e são o quarto e quinto bairros dessa lista do Estado; e a Mata da Praia é o décimo bairro da lista, com 72 casos.
Confira abaixo a lista dos dez bairros de Vitória com mais casos da Covid-19:
  1. Jardim Camburi - 224 casos
  2. Jardim da Penha - 109
  3. Praia do Canto - 105
  4. Mata da Praia - 72
  5. Santa Martha - 45
  6. Nova Palestina - 40
  7. Bairro da Penha - 38
  8. Itararé - 37
  9. Resistência - 36
  10. Santo Antônio 35
Com relação ao número de mortes por coronavírus, Vitória é a segunda cidade com mais registros no Estado. A capital tem 68 óbitos por Covid-19 (taxa de letalidade de 4,22%) enquanto a Serra já tem 90 mortes (letalidade de 5,66%).
O Espírito Santo atingiu a marca de 346 mortes e 8.495 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (20). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e a confirmação de 802 novos casos.

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