Coronavírus: ES registra 346 mortos e 8.495 casos confirmados

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação

O Espírito Santo atingiu a marca de 346 mortes e 8.495 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo noco coronavírus, na tarde desta quarta-feira (20). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e a confirmação de 802 novos casos.

O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 3.676. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,07%. Até o momento, já foram realizados 31.604 testes da doença em todo o Estado.

Os municípios com mais casos são Vitória (1.613), Vila Velha (1.604), Serra (1.591) e Cariacica (1.200). Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, puxa a fila com 224 casos, seguido por Praia da Costa e Itapuã, ambos em Vila Velha, com 198 e 141, respectivamente. Jardim da Penha, com 109, e Praia do Canto, com 105, ambos na Capital, vêm em seguida.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.