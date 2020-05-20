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Pandemia

Coronavírus: ES registra 346 mortos e 8.495 casos confirmados

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na noite desta quarta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 20:07

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 20:07

Coronavírus: informação é uma arma contra a doença
Coronavírus: informação é uma arma contra a doença Crédito: Divulgação
O Espírito Santo atingiu a marca de 346 mortes e 8.495 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo noco coronavírus, na tarde desta quarta-feira (20). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 21 óbitos e a confirmação de 802 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 chegou a 3.676. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,07%. Até o momento, já foram realizados 31.604 testes da doença em todo o Estado.
Os municípios com mais casos são Vitória (1.613), Vila Velha (1.604), Serra (1.591) e Cariacica (1.200). Entre os bairros, Jardim Camburi, em Vitória, puxa a fila com 224 casos, seguido por Praia da Costa e Itapuã, ambos em Vila Velha, com 198 e 141, respectivamente.  Jardim da Penha, com 109, e Praia do Canto, com 105, ambos na Capital, vêm em seguida.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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