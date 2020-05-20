Cariacica ultrapassa os mil casos confirmados de coronavírus

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande: bairro tem 83 casos de coronavírus

No município, os bairros com mais casos confirmados da doença são Campo Grande (83 casos), Alto Lage (43), Porto de Santana (41), Itacibá (31) e Jardim América (27). Segundo a Sesa, 302 pacientes já foram considerados curados da Covid-19 no município.

No total, o Estado tem 7.693 casos confirmados e 325 mortes. Ainda segundo o painel, 3.209 pacientes estão curados de Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado.