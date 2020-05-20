Cariacica ultrapassa os mil casos confirmados de coronavírus

O município de Cariacica é a quarta cidade do Espírito Santo a registrar mais de mil casos de coronavírus. A cidade chegou a 1055 confirmações da Covid-19, segundo a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Serra, Vitória e Vila Velha também já ultrapassaram a marca dos mil registros de coronavírus. Em Cariacica, 44 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia. A cidade tem uma taxa de letalidade de 4,17%, um pouco menor que o indicador médio do Estado, que está em 4,22%
No município, os bairros com mais casos confirmados da doença são Campo Grande (83 casos), Alto Lage (43), Porto de Santana (41), Itacibá (31) e Jardim América (27). Segundo a Sesa, 302 pacientes já foram considerados curados da Covid-19 no município.
O Espírito Santo bateu o recorde de mortes e casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24 horas: foram 536 novos diagnósticos e 23 óbitos. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (19).
No total, o Estado tem 7.693 casos confirmados e 325 mortes. Ainda segundo o painel, 3.209 pacientes estão curados de Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado.