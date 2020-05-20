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Pandemia

Covid-19: ocupação de leitos de UTI chega a  83,67% na Grande Vitória

Ainda segundo a  Secretaria de Saúde (Sesa), a porcentagem total de ocupação das UTIs em todo o Estado é de 78,13%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 21:46

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 21:46

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, é referência no combate ao coronavírus Crédito: Vitor Jubini
A região metropolitana tem o maior número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados, com 83,67% deles em uso. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), divulgados por meio do Painel Covid-19, que é atualizado diariamente com informações sobre o avanço do coronavírus no Estado.
A região Sul possui 71,21% dos leitos de UTI preenchidos, seguindo da região Central  (61,9%) e Norte ( 35%). 
A Sesa ainda indica que a porcentagem total de ocupação das UTIs em todo o Estado é de 78,13%, número que se aproxima dos 80% que o governador Renato Casagrande estabeleceu como limite para decretar o fechamento das atividades comerciais no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Sesa, são 407 leitos de UTI disponíveis no Espírito Santo, sendo 308 ocupados.

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 De acordo com os dados divulgados pela Sesa, o  Hospital Evangélico, em Vila Velha, e o Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, já não contam com mais vagas em seus leitos de UTI.
O Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento contra a Covid-19, é o que possui o maior número de pacientes internados em leitos de UTI. São 190 leitos disponíveis, sendo 165 deles em uso.
O Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, é o único do Estado que não possui leitos de UTI disponíveis para internação de pacientes infectados com Covid-19. Já os hospitais Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, Hospital e Maternidade São José e Casa de Saúde de Santa Maria, em Colatina, não registram pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva.

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