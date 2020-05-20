Covid-19: ocupação de leitos de UTI chega a  83,67% na Grande Vitória

O Hospital Jayme Santos Neves , na Serra, que é referência no tratamento contra a Covid-19, é o que possui o maior número de pacientes internados em leitos de UTI. São 190 leitos disponíveis, sendo 165 deles em uso.

O Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, é o único do Estado que não possui leitos de UTI disponíveis para internação de pacientes infectados com Covid-19. Já os hospitais Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, Hospital e Maternidade São José e Casa de Saúde de Santa Maria, em Colatina, não registram pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva.