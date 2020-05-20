Coronavírus: Sesa vai desocupar 180 leitos de hospitais na Serra

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Pacientes que não estão internados por Covid-19 em dois hospitais públicos da Serra serão transferidos para leitos em unidades particulares. O objetivo é ampliar a oferta de vagas para doentes contaminados pelo novo coronavírus no Estado.

Segundo a Sesa, devem ser desocupados 180 leitos com as remoções. Atualmente, 78,13% dos leitos de UTI e 54,66% dos leitos de enfermaria estão ocupados em hospitais públicos da Grande Vitória.

O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que serão transferidos 70 pacientes de clínica médica (quando o paciente passa por tratamento e não precisa de cirurgia) e 110 de ortopedia que estão distribuídos nos Hospitais Jayme Santos e Hospital Dório Silva.

Os pacientes serão encaminhados para hospitais particulares e as vagas serão pagas pelo governo.

A previsão é que a transferência ocorra até a próxima semana, já que o contrato de locação dos leitos particulares está em fase de finalização. "Essas vagas ampliadas correspondem a quase um hospital de médio porte e serão disponibilizadas para o tratamento de pacientes com Covid-19. Alguns desses leitos são UTIs e outros são enfermarias", observou Reblin.

NOVOS LEITOS