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Pandemia

Coronavírus: Sesa vai desocupar 180 leitos de hospitais na Serra

Pacientes que não estão internados por Covid-19 em dois hospitais públicos da Serra serão transferidos para leitos da rede particular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 21:12

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 21:12

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Pacientes que não estão internados por Covid-19 em dois hospitais públicos da Serra serão transferidos para leitos em unidades particulares. O objetivo é ampliar a oferta de vagas para doentes contaminados pelo novo coronavírus no Estado. 
Segundo a Sesa, devem ser desocupados  180 leitos com as remoções. Atualmente, 78,13% dos leitos de UTI e 54,66% dos leitos de enfermaria estão ocupados em hospitais públicos da Grande Vitória. 
O coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin, explicou que serão transferidos 70 pacientes de clínica médica (quando o paciente passa por tratamento e não precisa de cirurgia) e  110 de ortopedia que estão distribuídos nos Hospitais Jayme Santos e Hospital Dório Silva. 
Os pacientes serão encaminhados para hospitais particulares e as vagas serão pagas pelo governo.

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A previsão é que a transferência ocorra até a próxima semana, já que o contrato de locação dos leitos particulares está em fase de finalização. "Essas vagas ampliadas correspondem a quase um hospital de médio porte e serão disponibilizadas para o tratamento de pacientes com Covid-19. Alguns desses leitos são UTIs e outros são enfermarias", observou Reblin.

NOVOS LEITOS

A transferência dos pacientes que não tem Covid-19 é mais uma medida do governo estadual para aumentar o atendimento para os contaminados pelo coronavírus, uma demanda que não para de crescer. Na segunda-feira (18), o secretário de saúde, Nésio Fernandes, informou que o estado está contratando 190 leitos da rede particular para pacientes com coronavírus.  Serão 150 leitos de enfermaria e outros 40 de UTI do Hospital de Vila Velha.

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