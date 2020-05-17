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Covid-19

Mais de 80% dos leitos de UTI na Grande Vitória já estão ocupados

Região metropolitana é a que registra a maior taxa de ocupação de UTIs em todo o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 11:45

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 11:45

11/10/2019 - Vitória Apart Hospital , Serra, ES
No Vitória Apart, localizado na Serra, dos 20 leitos destinados aos pacientes com coronavírus, 19 estão ocupados  Crédito: Ricardo Medeiros
A taxa de ocupação dos leitos de UTI na Grande Vitória chegou a 80,55%. A taxa é a maior do Estado na comparação com outras regiões do Espírito Santo. Na região metropolitana, dos 293 leitos de UTI, 236 já estão ocupados.  As  informações constam no Painel Covid-19, da Secretaria de Saúde (Sesa), divulgado no sábado (16). 
Já os leitos de enfermaria estão com ocupação de 51,85%  154 ocupados dos 297 disponíveis.

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Em todo o Espírito Santo, a taxa de ocupação das UTIs está em 76,98%  311 ocupados dos 404 disponíveis. O Estado pode adotar a suspensão total de atividades, inclusive as denominadas essenciais, caso a taxa de ocupação dos leitos de UTI ultrapasse os 80% para pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).
A região Sul está com uma taxa semelhante à da região metropolitana, chegando a 77,27% de ocupação dos leitos de UTI.

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Já a região Norte é a que tem a menor taxa de ocupação de UTIs. Das 20 que foram disponibilizadas, 10 estão ocupadas (50%). Logo depois aparece a região Central, com 56% de ocupação.
A Secretaria de Estado da Saúde foi questionada se o governo poderia rever a decisão de abrir o comércio em dias alternados, já que a ocupação na Grande Vitória ultrapassou os 80%, mas ainda não houve retorno.

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