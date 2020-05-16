ES pode passar de 20 mil mortes se adotar 'imunidade de rebanho', diz secretário

Nésio Fernandes, secretário estadual da Saúde, criticou a "imunização de rebanho" em suas redes sociais Crédito: Divulgação/Sesa

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, criticou a política de "imunização de rebanho" como medida de controle do novo coronavírus em sua conta no Twitter neste sábado (16). Ele afirmou que os defensores da prática devem "entender que vidas podem ser poupadas" e ressaltou que não há evidências sólidas que sustentem a teoria. O Espírito Santo, segundo estimativas, poderia passar de 20 mil mortes. Para conter o avanço da Covid-19, o secretário reforça a necessidade de isolamento social.

A teoria da imunização de rebanho se apoia no fato de que a população está protegida de um vírus, quando uma porcentagem alta de pessoas se vacinou contra determinada doença. Ou seja, mesmo quem não está vacinado estaria imunizado, já que a vacinação em grande escala reduz a circulação do vírus. Como ainda não há vacina para a Covid-19, neste caso a imunização se daria a partir da infecção de um maior número de pessoas para que criem anticorpos, isto é, defesa no próprio organismo.

O problema é que, com mais pessoas infectadas, um percentual maior também teria o quadro clínico agravado, podendo levar à morte, um vez que ainda não há tratamento específico para a Covid-19. Sem contar que um maior volume de pacientes precisaria de internação, pressionando o sistema de saúde por vagas.

Defensores da "imunidade de rebanho" precisam entender que vidas podem ser poupadas.



Não há evidência sólida sustente essa posição. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) May 16, 2020

Nésio Fernandes ainda fez mais uma postagem logo em seguida afirmando que são necessários "líderes políticos que tragam luz e não calor à luta contra a pandemia". O secretário também destacou que o momento é de haver mais coesão no país "com medidas de distanciamento social capazes de romper a cadeia de transmissão do Covid-19 e salvar vidas".

- O desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento total. pic.twitter.com/3xniiWMdmM — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 16, 2020

Bolsonaro, em outros momentos, também já fez a defesa da imunização de rebanho e tem afirmado que, de uma maneira ou de outra, 70% da população será infectada pelo novo coronavírus.

Embora Nésio Fernandes não se dirija diretamente ao presidente em sua postagem, o secretário fez algumas projeções caso o modelo defendido por Bolsonaro seja implementado.