Bolsonaro diz que vai à TV fazer pronunciamento contra isolamento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que irá gravar pronunciamento defendendo reabertura das atividades nos Estados Crédito: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro pretende fazer neste sábado (16), um novo pronunciamento em rede nacional de TV e rádio para defender mais uma vez o fim de medidas de isolamento social. Segundo apurou o Estadão, a intenção do presidente é pregar um cavalo de pau nas atuais determinações de Estados e municípios, citando que já incluiu uma série de atividades na lista de serviços essenciais, o que permite o funcionamento mesmo durante a pandemia do coronavírus

A intenção de fazer o novo pronunciamento  o sexto desde o início da crise  foi revelada pelo presidente na quinta-feira (14), durante videoconferência com empresários no Palácio do Planalto. Nós temos que ter mais do que comercial de esperança, transmitir a confiança. Tanto é que vamos ter um pronunciamento gravado para sábado à noite nessa linha, disse o presidente na ocasião.

O presidente defende uma abertura geral de estabelecimentos e o chamado isolamento vertical  que vale apenas para idosos e doentes. Contra as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos, Bolsonaro tem argumentado que o fechamento do comércio trará o caos e a fome para a população que está sem renda.

O pronunciamento ainda não havia sido gravado até a noite de sexta-feira, o que só deve ocorrer neste sábado. Em sua última mensagem em rede nacional, Bolsonaro já havia pedido a volta ao trabalho e responsabilizado governadores por medidas de distanciamento social.

Segundo o próprio presidente, esse pronunciamento deverá passar pela revisão do ministro da Economia, Paulo Guedes. Pedi ao Paulo Guedes que já comece a revisar o que eu vou falar para gente dar mensagem logicamente objetiva, voltada para a vida, voltada para a economia, para nós sairmos da situação em que nos encontramos, disse.