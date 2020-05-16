Vila Velha registra mais mortes por coronavírus em casa de repouso de idosos

Elisângela acrescentou que tanto idosos quanto funcionários da casa de repouso realizaram testes. Oito funcionários do local também receberam diagnóstico positivo para Covid-19 e dois esperam resultado.

Da segunda casa de repouso, foram sete funcionários afastados com suspeita de infecção pelo coronavírus, sendo que um deles já possui o diagnóstico positivo da Covid-19. Da terceira casa de repouso, uma funcionária está internada.