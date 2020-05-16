Vila Velha registra mais mortes por coronavírus em casa de repouso de idosos

O município de Vila Velha registrou novos casos de coronavírus em casas de repouso para idosos, que fazem parte do grupo de risco. A informação foi confirmada pela subsecretária municipal de Saúde, Elisângela Teixeira, em entrevista ao vivo à TV Gazeta durante o ES1 deste sábado (16). Segundo ela, das 25 Instituições de Longa Permanência (ILPs) da cidade, em três há casos de Covid-19 e já foram registrados quatro óbitos.
Elisângela Teixeira ressaltou que, na primeira casa de repouso que registrou casos de coronavírus, morreram quatro idosos, sendo um nesta madrugada. A subsecretária informou que, nesta casa, há ainda 19 idosos, sendo que sete testaram positivo para coronavírus, outros 10 tiveram diagnóstico negativo e dois possuem o resultado inconclusivo. Uma idosa testou negativo para a doença e voltou para a casa de parentes.
Elisângela acrescentou que tanto idosos quanto funcionários da casa de repouso realizaram testes. Oito funcionários do local também receberam diagnóstico positivo para Covid-19 e dois esperam resultado.
Da segunda casa de repouso, foram sete funcionários afastados com suspeita de infecção pelo coronavírus, sendo que um deles já possui o diagnóstico positivo da Covid-19. Da terceira casa de repouso, uma funcionária está internada.