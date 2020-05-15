No dia da 1ª morte, Colatina volta a registrar o pior isolamento do ES
Localizado na Região Noroeste do Estado, o município de Colatina voltou a apresentar a pior taxa de isolamento social (40,6%) de todo o Espírito Santo nesta quinta-feira (15) justamente a data em que registrou a primeira morte pelo novo coronavírus: um paciente de 62 anos, que estava internado no Hospital Sílvio Avidos.
Esta é a quarta vez em que a cidade aparece no último lugar da lista divulgada diariamente pelo Governo Estadual desde o início de maio. Na semana passada, ela teve o pior isolamento social capixaba entre quarta e sexta-feira. Nessas datas, o índice não chegou a atingir sequer 41%.
Tal comportamento, que descumpre orientações dadas pelas entidades ligadas à saúde e pelo próprio Estado, se manteve em todos os outros dias do mês. Quando não estava em último na lista, Colatina aparecia como penúltimo, alternando as posições com Bom Jesus do Norte, que fica na Região Sul.
A baixa adesão às medidas de isolamento social reflete diretamente no comportamento da doença no município: em apenas uma semana, os casos de coronavírus mais que dobraram. Entre as últimas quartas-feiras, o número de diagnósticos positivos saltou de 38 para 85 e já subiu para 96 nesta sexta-feira (15).
EM BUSCA DOS 55%
Enquanto isso, o Espírito Santo tenta atingir a marca de 55% de isolamento social considerado o mínimo necessário pelo governador Renato Casagrande, embora ainda seja abaixo dos 70% considerado ideal por órgãos internacionais de saúde para conter o avanço da Covid-19.
Nesta quinta-feira (15), o índice geral do Estado ficou em 47,1%. A taxa mais recente revela que há uma tendência de queda nesta semana, em que o comércio pode reabrir nas cidades de alto risco. No entanto, se comparada com a da quinta-feira passada, representa um mínimo crescimento, de 0,1%.
O ISOLAMENTO AO LONGO DO ES
Conforme divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Governo do Estado, o levantamento feito em parceria com empresas de telefonia revela as seguintes taxas de isolamento social para cada município capixaba:
- Afonso Cláudio: 55,5%
- Água Doce do Norte: 67,6%
- Águia Branca: 70,9%
- Alegre: 54,5%
- Alfredo Chaves: 59,9%
- Alto Rio Novo: 68,9%
- Anchieta: 51,5%
- Apiacá: 56,2%
- Aracruz: 47,2%
- Atílio Vivácqua: 54,8%
- Baixo Guandu: 50,7%
- Barra de São Francisco: 47,8%
- Boa Esperança: 65,6%
- Bom Jesus do Norte: 40,8%
- Brejetuba: 56,3%
- Cachoeiro de Itapemirim: 41,3%
- Cariacica: 42,7%
- Castelo: 47,4%
- Colatina: 40,6%
- Conceição da Barra: 55,6%
- Conceição do Castelo: 52,5%
- Divino de São Lourenço: 63,9%
- Domingos Martins: 57,2%
- Dores do Rio Preto: 59,5%
- Ecoporanga: 59,1%
- Fundão: 47,1%
- Governador Lindenberg: 61,5%
- Guaçuí: 47,5%
- Guarapari: 46,3%
- Ibatiba: 54,8%
- Ibiraçu: 50,8%
- Ibitirama: 66,4%
- Iconha: 50,6%
- Irupi: 56,6%
- Itaguaçu: 59,5%
- Itapemirim: 47,3%
- Itarana: 55,6%
- Iúna: 56,5%
- Jaguaré: 52,6%
- Jerônimo Monteiro: 61%
- João Neiva: 55,8%
- Laranja da Terra: 59,5%
- Linhares: 42,6%
- Mantenópolis: 67,7%
- Marataízes: 48,8%
- Marechal Floriano: 59,8%
- Marilândia: 55,5%
- Mimoso do Sul: 54,6%
- Montanha: 58,6%
- Mucurici: 63%
- Muniz Freire: 64,8%
- Muqui: 56,8%
- Nova Venécia: 46,5%
- Pancas: 68,5%
- Pedro Canário: 57%
- Pinheiros: 50,3%
- Piúma: 48,6%
- Ponto Belo: 58,6%
- Presidente Kennedy: 56,9%
- Rio Bananal: 62,3%
- Rio Novo do Sul: 57,4%
- Santa Leopoldina: 58,3%
- Santa Maria de Jetibá: 53,5%
- Santa Teresa : 56,7%
- São Domingos do Norte: 58,4%
- São Gabriel da Palha: 49,8%
- São José do Calçado: 62,1%
- São Mateus: 44%
- São Roque do Canaã: 57,5%
- Serra: 43,4%
- Sooretama: 53,6%
- Vargem Alta: 59,7%
- Venda Nova do Imigrante: 53,6%
- Viana: 45,8%
- Vila Pavão: 49,3%
- Vila Valério: 57,3%
- Vila Velha: 45,4%
- Vitória: 47,1%