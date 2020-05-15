Colatina confirma primeira morte por coronavírus

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no município. De acordo com o Executivo, o paciente morreu na noite desta quinta-feira (14).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente era do sexo masculino e tinha 62 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Estadual Silvio Avidos, referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.