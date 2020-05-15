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Pandemia no ES

Colatina confirma primeira morte por coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente era do sexo masculino e tinha 62 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:22

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:22

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no município. De acordo com o Executivo, o paciente morreu na noite desta quinta-feira (14).
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente era do sexo masculino e tinha 62 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Estadual Silvio Avidos, referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

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Segundo a secretária municipal de saúde, Kamila Sales Roldi, o paciente foi hospitalizado na última quarta-feira(13).

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