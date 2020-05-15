Colatina confirma primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no município. De acordo com o Executivo, o paciente morreu na noite desta quinta-feira (14).
A Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente era do sexo masculino e tinha 62 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Estadual Silvio Avidos, referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
Segundo a secretária municipal de saúde, Kamila Sales Roldi, o paciente foi hospitalizado na última quarta-feira(13).