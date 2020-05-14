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Pandemia no ES

Coronavírus: casos em Colatina aumentam 123% em uma semana

Colatina contabiliza 85 casos da Covid-19, segundo a prefeitura. Na última quinta-feira (7), o município tinha 38 casos positivos da doença, aumento de 123% em sete dias.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:56

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:56

População nas ruas do Centro de Colatina
População nas ruas do Centro de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou mais 15 casos positivos do novo coronavírus, na manhã desta quinta-feira (14). A informação foi divulgada pelo prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) nas redes sociais do Executivo. Com os novos pacientes, Colatina contabiliza 85 casos da Covid-19. Na última quinta-feira (7), o município tinha 38 casos positivos da doença, um aumento de 123% em sete dias.
Segundo a prefeitura, os 15 novos casos, confirmados nesta quinta-feira (14), sa?o seis homens e nove mulheres com idades entre 27 e 89 anos.

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Colatina segue como cidade com pior índice de isolamento social do ES

Em um vídeo, o prefeito comentou sobre o aumento dos casos no município. Ele fez um apelo para que a população respeite as regras de isolamento social.
É preciso que cada um faça a sua parte. Usem a máscara e façam o isolamento. É preciso proteger a sua vida e de quem você ama, afirmou o prefeito.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dos 85 casos no município, 38 são considerados curados da Covid-19. Colatina ainda não registrou óbito em decorrência da doença.

ISOLAMENTO SOCIAL ABAIXO DA MÉDIA

Desde que o Governo do Estado começou a divulgar os índices de isolamento social no ES, Colatina sempre aparece com os menores números entre todos. Em alguns dias, o município chegou a registrar o menor isolamento social do Estado.
Nos dias úteis, o isolamento social em Colatina tem ficado próximo dos 40%, ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus. Na última quarta-feira (13), por exemplo, o isolamento na cidade foi de 40,5%. O número é bem distante do ideal estabelecido pelo governo do ES, que é de 55%.
Colatina apresenta pior índice de isolamento do ES
Colatina apresenta pior índice de isolamento do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
Os dados são do levantamento divulgado diariamente pelo governo estadual em parceria com operadoras de celular.

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