A partir deste domingo (17), andar de Transcol só com cartão eletrônico

Com a mudança, de maneira excepcional, neste final de semana (nos dias 16 e 17 de maio), todos os postos de atendimento do GV Bus, estão abertas com horário especial, das 8h às 16h, para atender a demanda dos passageiros. O cartão pode ser adquirido nas lojas do GVBus o nas lojas parceiras que realizam a comercialização.