A partir deste domingo (17), andar de Transcol só com cartão eletrônico

Com a mudança prevista pelo Governo do Estado, a partir deste domingo (17), os usuários dos ônibus do Sistema Transcol devem ficar atentos durante às próximas semanas, nas quais não será mais aceito o pagamento da passagem por meio de dinheiro físico, com notas e moedas, apenas pelo cartão GV Bus. A medida implementada, em conjunto com a retirada dos cobradores, é uma forma utilizada pelo Governo, como maneira de diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus.
Com a mudança, de maneira excepcional, neste final de semana (nos dias 16 e 17 de maio), todos os postos de atendimento do GV Bus, estão abertas com horário especial, das 8h às 16h, para atender a demanda dos passageiros. O cartão pode ser adquirido nas lojas do GVBus o nas lojas parceiras que realizam a comercialização.
Diante do anúncio do horário especial, nem mesmo a chuva fina que caía na Grande Vitória espantou os passageiros. Os terminais registraram na manhã deste sábado (16) grandes filas e acúmulo de indivíduos que tentam comprar o bilhete metropolitano ou realizar a recarga do meio. No Terminal de Campo Grande, em Cariacica , segundo os passageiros, demora no atendimento era acentuada pela necessidade de preencher um formulário, por meio de um papel, para a aquisição do cartão .
É ressaltado que, o cartão pré-pago pode ser cadastrado sem a necessidade de locomoção até os terminais pelo site oficial, aplicativo de celular ou aplicativo dos cartões Banestes.
CADASTRO ONLINE:
- Site Oficial do Cartão GV Bus: o usuário deverá acessar o site disponível para a recarga e nele a forma de pagamento será efetuada por meio do boleto bancário.
- Aplicativo ÔnibusGV: por meio do aplicativo, o usuário deverá inserir os dados pessoais para o cadastro e escolher a melhor forma de pagamento que desejar, por meio dos cartões de débito, crédito ou conta bancária.
- Aplicativo do Banestes: passageiros que possuem conta corrente no banco conseguem realizar a recarga do seu cartão pelo próprio celular, por meio do aplicativo Banestes, disponível para sistema iOS ou Android.
Devido o aumento na demanda por parte dos passageiros, mais profissionais foram contratados para atuar nos terminais durante o final de semana nas Lojas da GVBus.