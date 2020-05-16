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Na Grande Vitória

A partir deste domingo (17), andar de Transcol só com cartão eletrônico

Mudança por conta da pandemia do coronavírus levou muitos usuários aos terminais na manhã deste sábado (16) em busca do Cartão GV. Passagens não serão mais pagas em dinheiro físico nos ônibus, que não terão cobradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 13:49

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 13:49

Bilhete único metropolitano, cartão GV
Bilhete único metropolitano, cartão GV Crédito: Divulgação Ceturb
Com a  mudança prevista pelo Governo do Estado, a partir deste domingo (17),  os usuários dos ônibus do Sistema Transcol devem ficar atentos durante às próximas semanas, nas quais não será mais aceito o pagamento da passagem por meio de dinheiro físico, com notas e moedas, apenas pelo cartão GV Bus.  A medida implementada, em conjunto com a retirada dos cobradores,  é uma forma utilizada pelo Governo, como maneira de diminuir o risco de transmissão do novo coronavírus.
Com a mudança, de maneira excepcional, neste final de semana (nos dias 16 e 17 de maio), todos os postos de atendimento do GV Bus, estão abertas com horário especial, das 8h às 16h, para atender a demanda dos passageiros. O cartão pode ser adquirido nas lojas do GVBus o nas lojas parceiras que realizam a comercialização.

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Diante do anúncio do horário especial,  nem mesmo a chuva fina que caía  na Grande Vitória espantou os passageiros. Os terminais registraram na manhã deste sábado (16) grandes filas e acúmulo de indivíduos que tentam comprar o bilhete metropolitano ou realizar a recarga do meio. No Terminal de Campo Grande, em Cariacica , segundo os passageiros, demora no atendimento era acentuada pela necessidade de preencher um formulário, por meio de um papel, para a aquisição do cartão .
Fila de passageiros no Terminal de Campo Grande
Fila de passageiros no Terminal de Campo Grande Crédito: André Rodrigues/ Internauta
É ressaltado que, o cartão pré-pago pode ser cadastrado sem a necessidade de locomoção até os terminais pelo site oficial, aplicativo de celular ou aplicativo dos cartões Banestes.

CADASTRO ONLINE:

  • Site Oficial do Cartão GV Bus:  o usuário deverá acessar o site disponível para a recarga e nele a forma de pagamento será efetuada por meio do boleto bancário. 
  • Aplicativo ÔnibusGV: por meio do aplicativo, o usuário deverá inserir os dados pessoais para o cadastro e escolher a melhor forma de pagamento que desejar, por meio dos cartões de débito, crédito ou conta bancária. 
  • Aplicativo do Banestes: passageiros que possuem conta corrente no banco conseguem realizar a recarga do seu cartão pelo próprio celular, por meio do aplicativo Banestes, disponível para sistema iOS ou Android. 
Devido o aumento na demanda por parte dos passageiros, mais profissionais foram contratados para atuar nos terminais durante o final de semana nas Lojas da GVBus.

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