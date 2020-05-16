Pista molhada

Motorista perde o controle e carro capota quatro vezes na BR 101, na Serra

O condutor dirigia um Hb20S em um trecho da rodovia federal na Serra e  estava com a filha de 2 anos no carro. Apesar do susto, a criança, não se feriu.  Segundo testemunhas do acidente, ela foi levada para a casa de parentes.
Redação de A Gazeta

16 mai 2020 às 10:48

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 10:48

O veículo ficou bastante destruído após o capotamento e os socorristas tiveram trabalho para realizar o atendimento  Crédito: Rodrigo de Barros/ Internauta
Um motorista perdeu o controle do veículo, capotou várias vezes e foi parar com o carro na ciclovia, na BR 101, na Serra, na Grande Vitória. O acidente aconteceu por volta das 9h30 deste sábado (16), na altura do bairro Vista da Serra 1. Uma faixa, no sentido Vitória, foi interditada para o socorro às vítimas.
O condutor do Hb20S estava com a filha de 2 anos no automóvel. De acordo com moradores da região, ele capotou quatro vezes na pista. Apesar do susto, a criança não se feriu. Segundo testemunhas do acidente, ela foi levada para a casa de parentes. 
Já o motorista teve ferimentos sem gravidade e foi socorrido por uma ambulância da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, para um hospital da Grande Vitória.
Polícia Rodoviária Federal foi procurada pela reportagem, confirmou que houve um acidente sem mortos, mas disse que ainda não tinha detalhes para passar sobre o caso.  De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência aconteceu no km 257,6.  Para o atendimento, foram utilizados o guincho, a ambulância e a viatura de inspeção da concessionária. O motorista foi atendido e encaminhado para o Hospital Metropolitano.

Este vídeo pode te interessar

