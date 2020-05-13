Dinheiro não será mais aceito no Transcol a partir de domingo (17)

Bilhete único metropolitano, cartão GV Crédito: Divulgação Ceturb

As passagens dos ônibus das linhas do Transcol, que atendem a toda a Grande Vitória, não poderão mais ser pagas com dinheiro a partir do próximo domingo (17). A decisão foi anunciada pelo governo no início da noite desta quarta-feira (12).

No pronunciamento, o governador Renato Casagrande informou que todos os passageiros terão que usar os cartões de passagens, os chamados bilhetes únicos . Os cobradores também não estarão mais dentro dos coletivos.

"Os cartões serão oferecidos em unidades móveis, nos terminais e até em farmácias. O objetivo é não ter dinheiro circulando, que é um objeto que pode repassar o vírus e passa de uma pessoa para a outra. Também teremos menos uma pessoa no ônibus, que é o cobrador. Isso ajuda ele a se proteger ao não ter contato com outras pessoas", argumentou Casagrande.

Os cobradores serão afastados, situação permitida à empresa durante a pandemia pela legislação, mantendo o vínculo empregatício e reduzindo os salários. "O cobrador vai ser afastado da sua atividade por 60 dias e depois poderá voltar. Alguns serão direcionados para vender cartões em terminais, farmácias e unidades móveis", disse o governador.

A reportagem entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários para entender como fica a situação dos cobradores, quantos assumirão outros cargos e quantos terão redução salarial. O departamento jurídico do Sindirodoviários informou que está estudando a medida que foi apresentada pelo governo estadual.

Pessoas com máscar no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - Editoria: Cidades Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE É O BILHETE ÚNICO

O Bilhete Único é um cartão de passagens que contém créditos em dinheiro para o pagamento automático das passagens. O passageiro não precisa pagar em dinheiro, apenas apresentar o cartão no leitor de cartão instalado dentro do coletivo. A cada vez que é usado, o valor da passagem é descontado do total de créditos que o passageiro tiver no cartão.

Desde setembro de 2019, os novos ônibus com ar-condicionado do Transcol passaram a aceitar apenas o Bilhete Único para o pagamento das passagens.

COMO ADQUIRIR

O usuário pode comprar o cartão nos pontos de venda a partir de R$ 10. É necessário apenas a apresentação do CPF. O Bilhete Único pode ser adquirido nos seguintes pontos:

Ufes  Campus Goiabeiras  Vitória



Terminal Jacaraípe  Serra



Terminal Laranjeiras  Serra



Terminal Vila Velha  Vila Velha



Terminal Vila Velha  Vila Velha



Terminal Campo Grande  Cariacica



43 Farmácias da Rede Farmes



Ônibus itinerante que vai ficar em bairros onde não há terminais ou pontos de vendas. A programação de onde o ônibus itinerante vai circular está disponível no site https://www.cartaogv.com.br.



RECARGA

Os cartões podem ser carregados com créditos. São 60 pontos de recarga espalhados pela Grande Vitória. O valor de R$ 10 da compra do cartão também é convertido em créditos.

Além dos pontos de recarga e do autoatendimento nos terminais, os passageiros que utilizam a bilhetagem eletrônica podem recarregar os cartões, incluindo os migrados, de maneira online no site www.cartaogv.com.br. A modalidade do Vale Transporte também já oferece a recarga on-line para os empregadores no endereço eletrônico.