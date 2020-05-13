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Transporte coletivo

Dinheiro não será mais aceito no Transcol a partir de domingo (17)

O governador Renato Casagrande anunciou nesta quarta-feira (13) que os cobradores não estarão mais presentes nos coletivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 19:37

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 19:37

Bilhete único metropolitano, cartão GV
Bilhete único metropolitano, cartão GV Crédito: Divulgação Ceturb
As passagens dos ônibus das linhas do Transcol, que atendem a toda a Grande Vitória, não poderão mais ser pagas com dinheiro a partir do próximo domingo (17). A decisão foi anunciada pelo governo no início da noite desta quarta-feira (12). 
No pronunciamento, o governador Renato Casagrande informou que todos os passageiros terão que usar os cartões de passagens, os chamados bilhetes únicos. Os cobradores também não estarão mais dentro dos coletivos. 
"Os cartões serão oferecidos em unidades móveis, nos terminais e até em farmácias. O objetivo é não ter dinheiro circulando, que é um objeto que pode repassar o vírus e passa de uma pessoa para a outra. Também teremos menos uma pessoa no ônibus, que é o  cobrador.  Isso ajuda ele a se proteger ao não ter contato com outras pessoas", argumentou Casagrande.  
Os cobradores serão afastados, situação permitida à empresa durante a pandemia pela legislação, mantendo o vínculo empregatício e reduzindo os salários.  "O cobrador vai ser afastado da sua atividade por 60 dias e depois poderá voltar. Alguns serão direcionados para vender cartões em terminais, farmácias e unidades móveis", disse o governador.
A reportagem entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Rodoviários para entender como fica a situação dos cobradores, quantos assumirão outros cargos e quantos terão redução salarial. O departamento jurídico do Sindirodoviários informou que está estudando a medida que foi apresentada pelo governo estadual.
Data: 04/05/2020 - ES - Cariacica - Pessoas com máscar no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pessoas com máscar no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - Editoria: Cidades  Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE É O BILHETE ÚNICO

O Bilhete Único é um cartão de passagens que contém créditos em dinheiro para o pagamento automático das passagens. O passageiro não precisa pagar em dinheiro, apenas apresentar o cartão no leitor de cartão instalado dentro do coletivo. A cada vez que é usado, o valor da passagem é descontado do total de créditos que o passageiro tiver no cartão. 
Desde setembro de 2019, os novos ônibus com ar-condicionado do Transcol passaram a aceitar apenas o Bilhete Único para o pagamento das passagens.  

COMO ADQUIRIR

O usuário pode comprar o cartão nos pontos de venda a partir de R$ 10. É necessário apenas a apresentação do CPF.  O Bilhete Único pode ser adquirido nos seguintes pontos:
  • Ufes  Campus Goiabeiras  Vitória
  • Terminal Jacaraípe  Serra
  • Terminal Laranjeiras  Serra
  • Terminal Vila Velha  Vila Velha
  • Terminal Vila Velha  Vila Velha
  • Terminal Campo Grande  Cariacica
  • 43 Farmácias da Rede Farmes
  • Ônibus itinerante que vai ficar em bairros onde não há terminais ou pontos de vendas. A programação de onde o ônibus itinerante vai circular está disponível no site https://www.cartaogv.com.br.

RECARGA

Os cartões podem ser carregados com créditos. São 60 pontos de recarga espalhados pela Grande Vitória. O valor de R$ 10 da compra do cartão também é convertido em créditos.
Além dos pontos de recarga e do autoatendimento nos terminais, os passageiros que utilizam a bilhetagem eletrônica podem recarregar os cartões, incluindo os migrados, de maneira online no site www.cartaogv.com.br. A modalidade do Vale Transporte também já oferece a recarga on-line para os empregadores no endereço eletrônico.
O usuário do sistema Transcol passa o cartão apenas em um validador de passagens. Também é possível usar o mesmo cartão nos sistemas rodoviários municipais.

Veja Também

Saiba tudo sobre o Bilhete Único em operação na Grande Vitória

Bilhete Único começa a valer: veja como funciona e opções de recarga

Guia de como usar o bilhete único nos novos ônibus do Transcol

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