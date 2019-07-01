Processo de validação é feito no próprio ônibus. Aparelhos estarão disponíveis até o dia 14 Crédito: Divulgação | GVBus

No processo de integração do transporte público que ocorre na Grande Vitória, o cartão do Bilhete Único será essencial para que passageiros tenham acesso aos veículos, como já é o caso do novos ônibus do Transcol com ar-condicionado, que só aceitam usuários que já tenham o cartão de integração. Nestes carros, cobradores não estão presentes porque não há circulação de dinheiro. Para aquisição do novo cartão, foi realizado o processo de migração da bilhetagem : novos validadores nos ônibus e novos cartões aos usuários.

Mas como ficará a circulação de passageiros que não usam o transporte público com frequência?

Para estes casos, também considerando turistas que circulam na Grande Vitória, a expectativa é de que cartões do Bilhete Único sejam colocados à venda no comércio, não somente em terminais do Transcol. No caso da Capital, não há terminais, sendo lojas, farmácias entre outros estabelecimentos uma alternativa estudada governo estadual.

Your browser does not support the audio element. Bilhete Único na Grande Vitória - cartões poderão ser vendidos no comércio

Bilhete Único Eletrônico, que vai mudar a forma de pagamento dos passageiros que utilizam o Sistema Transcol, já está integrado aos coletivos da Grande Vitória — e o secretário de Estado de Trasportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, revelou que os postos de vendas do novo cartão ainda estão sendo estudados, mas que o bilhete único poderá ser vendido em comércios locais, como em farmácias conveniadas, postos específicos de venda e bancas de jornal. O validador do, que vai mudar a forma de pagamento dos passageiros que utilizam o, já está integrado aos coletivos da— e o secretário de Estado de Trasportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, revelou que os postos de vendas doainda estão sendo estudados, mas que o bilhete único poderá ser vendido em comércios locais, como em farmácias conveniadas, postos específicos de venda e bancas de jornal.

Ainda estamos em fase de estudos, estamos preparando e devemos lançar em breve o Bilhete Único. A ideia é ter vários postos para que as pessoas possam ir lá, fazer um cadastro rápido e simples e adquirir o cartão. A distribuição dos pontos de venda está sendo estudada, além da disponibilidade nos terminais Fábio Damasceno, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

RECARGAS PELA INTERNET

Depois de ter o cartão do Bilhete Único em mãos, os usuários poderão recarregá-lo usando o celular, via internet, ou poderão ir até estes pontos para realizar a recarga. "Estaremos implantando todas as facilidades para que a população tenha acesso ao transporte público com o bilhete", informou Damasceno.

Ao longo do processo de integração, que deve ser finalizado em 2020, somente passageiros com o cartão do Bilhete Único poderão ter acesso aos veículos, reforçou o secretário. "Uma pessoa que quer pegar um ônibus esporadicamente, com ar-condicionado, wi-fi, vai precisar do bilhete único sim. Vai ter que adquirir o cartão porque ele será a única forma de acessar o sistema de transporte público", concluiu.

POR QUE ISSO ESTÁ SENDO FEITO?

Governo do Estado, essa espécie de cadastro dos cartões vai facilitar no futuro para que o passageiro possa usar o mesmo cartão em vários meios de transporte, como no aquaviário, que ainda não saiu do papel, mas é promessa do governo Casagrande, no Bike GV, além do transporte municipal de Vitória. Tudo isso será feito pagando apenas uma passagem a cada viagem, segundo o governo. Segundo o, essa espécie de cadastro dos cartões vai facilitar no futuro para que o passageiro possa usar o mesmo cartão em vários meios de transporte, como no aquaviário, que ainda não saiu do papel, mas é promessa do governo Casagrande, no Bike GV, além do transporte municipal de Vitória. Tudo isso será feito pagando apenas uma passagem a cada viagem, segundo o governo.

Com o bilhete único em funcionamento, além dos ônibus, o governo pretende promover a integração para aluguel de bicicletas, táxis, carros de aplicativo e, futuramente, o aquaviário. Isso, contudo, ainda não tem data para acontecer. O governo prevê também aumentar o número de cartões de passagem, para diminuir o fluxo de “dinheiro vivo” nos ônibus na Grande Vitória e aumentar a segurança com isso. Hoje metade da população que usa o sistema utiliza algum tipo de cartão de passagem. A meta é aumentar esse número para 90%.