Saiba tudo sobre o Bilhete Único em operação na Grande Vitória

Bilhete único começa a funcionar na Grande Vitória e gera dúvidas entre os usuários Crédito: Fernando Madeira

O início da operação do bilhete único no transporte coletivo da Grande Vitória continua gerando uma série de dúvidas entre os usuários. Pensando nisso, o Gazeta Online fez um levantamento de tudo o que você precisa saber para não ficar perdido na hora de adquirir ou recarregar o seu cartão.

COMO FUNCIONA?

Os novos ônibus com ar condicionado só aceitarão o bilhete único de passagens. Não há passagem pagas em dinheiro.

COMO ADQUIRIR?

O cartão do bilhete único custa R$ 10 pode ser adquirido nos seguintes pontos:

- Ufes – Campus Goiabeiras – Vitória

- Terminal Jacaraípe – Serra

- Terminal Laranjeiras – Serra

- Terminal Vila Velha – Vila Velha

- Terminal Ibes – Vila Velha

- Terminal Campo Grande – Cariacica

- 43 Farmácias da Rede Farmes

https://www.cartaogv.com.br. - Ônibus itinerante que vai ficar em bairros onde não há terminais ou pontos de vendas. A programação de onde o ônibus itinerante vai circular está disponível no site

Atenção: é preciso apresentar o CPF na hora da compra.

COMO RECARREGAR?

- Os cartões podem ser carregados com créditos. São 60 pontos de recarga espalhados pela Grande Vitória. O valor de R$ 10 da compra do cartão também é convertido em créditos.

www.cartaogv.com.br. A modalidade do Vale Transporte também já oferece a recarga on-line para os empregadores no endereço eletrônico. - Além dos pontos de recarga e do autoatendimento nos terminais, os passageiros que utilizam a bilhetagem eletrônica podem recarregar os cartões, incluindo os migrados, de maneira online no site. A modalidade do Vale Transporte também já oferece a recarga on-line para os empregadores no endereço eletrônico.

- O usuário do sistema Transcol passa o cartão apenas em um validador de passagens. Também é possível usar o mesmo cartão nos sistemas rodoviários municipais.

PRATICIDADE

Além da novidade em relação às recargas via aplicativos de pagamento, o usuário também encontrará novos terminais de autoatendimento pela Grande Vitória. A intenção é espalhar esses pontos em shoppings e pontos estratégicos da região metropolitana.

"Já estamos em conversa com os shoppings para que instalemos esses terminais para facilitar a vida do usuário. A meta é ter essa ferramenta em pontos de grande circulação de pessoas e os shoppings são um deles", destacou o secretário.

ÔNIBUS ITINERANTE