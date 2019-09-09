Saiba tudo sobre o Bilhete Único em operação na Grande Vitória

O início da operação do bilhete único no transporte coletivo da Grande Vitória continua gerando uma série de dúvidas entre os usuários. Pensando nisso, o Gazeta Online fez um levantamento de tudo o que você precisa saber para não ficar perdido na hora de adquirir ou recarregar o seu cartão.
COMO FUNCIONA?
Os novos ônibus com ar condicionado só aceitarão o bilhete único de passagens. Não há passagem pagas em dinheiro.
COMO ADQUIRIR?
O cartão do bilhete único custa R$ 10 pode ser adquirido nos seguintes pontos:
- Ufes – Campus Goiabeiras – Vitória
- Terminal Jacaraípe – Serra
- Terminal Laranjeiras – Serra
- Terminal Vila Velha – Vila Velha
- Terminal Ibes – Vila Velha
- Terminal Campo Grande – Cariacica
- 43 Farmácias da Rede Farmes
- Ônibus itinerante que vai ficar em bairros onde não há terminais ou pontos de vendas. A programação de onde o ônibus itinerante vai circular está disponível no site https://www.cartaogv.com.br.
Atenção: é preciso apresentar o CPF na hora da compra.
COMO RECARREGAR?
- Os cartões podem ser carregados com créditos. São 60 pontos de recarga espalhados pela Grande Vitória. O valor de R$ 10 da compra do cartão também é convertido em créditos.
- Além dos pontos de recarga e do autoatendimento nos terminais, os passageiros que utilizam a bilhetagem eletrônica podem recarregar os cartões, incluindo os migrados, de maneira online no site www.cartaogv.com.br. A modalidade do Vale Transporte também já oferece a recarga on-line para os empregadores no endereço eletrônico.
- O usuário do sistema Transcol passa o cartão apenas em um validador de passagens. Também é possível usar o mesmo cartão nos sistemas rodoviários municipais.
PRATICIDADE
Além da novidade em relação às recargas via aplicativos de pagamento, o usuário também encontrará novos terminais de autoatendimento pela Grande Vitória. A intenção é espalhar esses pontos em shoppings e pontos estratégicos da região metropolitana.
"Já estamos em conversa com os shoppings para que instalemos esses terminais para facilitar a vida do usuário. A meta é ter essa ferramenta em pontos de grande circulação de pessoas e os shoppings são um deles", destacou o secretário.
ÔNIBUS ITINERANTE
Outra novidade ao usuário é a criação de um ônibus itinerante, que atenderá regiões onde não há terminais do Transcol, nem terminais de autoatendimentos para recargas. O veículo começou a operar nesta segunda-feira (09). O primeiro local beneficiado é Marcílio de Noronha, em Viana. O ônibus itinerante ficará no bairro durante toda a semana. O usuário poderá não apenas efetuar a compra de créditos, como também fazer o próprio cartão.