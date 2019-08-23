Bilhete único

Guia de como usar o bilhete único nos novos ônibus do Transcol

A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) afirma que devem ser 100 ônibus refrigerados e somente com bilhete único até o final do ano. Saiba como usar

Ônibus do sistema Transcol com ar condicionado Crédito: Fernando Madeira

O fato de 26 novos ônibus refrigerados passarem a rodar com uso exclusivo de bilhete único de passagens, ou seja, sem cobradores, foi o estopim para que os rodoviários desse início, na segunda-feira (12), a uma paralisação geral na Grande Vitória. A Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi) afirma que devem ser 100 ônibus refrigerados e somente com bilhete único até o final do ano.

Atualmente, cerca de 400 mil usuários do Transcol tem o bilhete único, sendo aceito em todos os coletivos do sistema. A Semobi afirma que, a partir de setembro, também os municipais de Vitória e Vila Velha, quando o usuário poderá usar o cartão para acessar qualquer sistema, mas ainda pagando duas passagens. A integração tarifária acontece no ano que vem.

COMO VAI FUNCIONAR?

Os novos ônibus com ar condicionado só aceitarão o bilhete único de passagens. Não há passagem pagas em dinheiro.

COMO ADQUIRIR?

O cartão do bilhete único custa R$ 10 pode ser adquirido nos seguintes pontos:

- Ufes  Campus Goiabeiras  Vitória

- Terminal Jacaraípe  Serra

- Terminal Laranjeiras  Serra

- Terminal Vila Velha  Vila Velha

- Terminal Ibes  Vila Velha

- Terminal Campo Grande  Cariacica

- 43 Farmácias da Rede Farmes

Atenção: é preciso apresentar o CPF na hora da compra.

Ônibus do sistema Transcol com ar condicionado Crédito: Fernando Madeira

COMO RECARREGAR?

- Os cartões podem ser carregados com créditos. São 60 pontos de recarga espalhados pela Grande Vitória. O valor de R$ 10 da compra do cartão também é convertido em créditos.

- O usuário do sistema Transcol passa o cartão apenas em um validador de passagens. A partir de setembro, também será possível usar o mesmo cartão nos sistemas rodoviários municipais.

E OS CARTÕES MUNICIPAIS ANTIGOS?

- Quem possui os cartões municipais de Vitória e Vila Velha deve realizar a validação até o dia 16 de agosto nas sedes das empresas.

- O usuário municipal deve passar o cartão na máquina de cor azul (antigo) e ouvir o sinal sonoro.

- Depois, o usuário passará na nova máquina de validar a passagem. Na tela da máquina, indicará catraca livre, liberando o passageiro para passar a catraca.

- Em Vitória, os usuários da linha municipal podem validar o bilhete na Sede do Setpes, na rua Constante Sodré, 265, Santa Lúcia, Vitória.

- Em Vila Velha, os usuários dos coletivos municipais devem procurar a Viação Sanremo, na avenida Ernesto Canal, 200, em Alvorada, Vila Velha.

