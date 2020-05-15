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Paralisação em Vitória

Fim da greve! Ônibus da Tabuazeiro voltam a circular, diz sindicato

De acordo com o presidente do Sindirodoviários, houve uma reunião nesta quinta-feira (14) que definiu os termos do acordo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 17:10

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 17:10

Ônibus municipais de Vitória também têm passagem reajustada
Ônibus municipais de Vitória  Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer
Fim da greve! Ônibus da Tabuazeiro voltam a circular, diz sindicato
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou, na tarde desta sexta-feira (15), que a categoria chegou a um acordo que dará fim à greve iniciada no dia 23 de abril, com circulação de ônibus também da Viação Tabuazeiro a partir desta segunda-feira (18).
Viação Tabuazeiro volta a circular em Vitória
Viação Tabuazeiro voltará a circular em Vitória Crédito: Divulgação | Sindirodoviários
De acordo com José Carlos Sales Cardoso, presidente da entidade, houve uma reunião nesta quinta-feira (14) que definiu os termos do acordo.
"Nos reunimos com o Setpes, com o dono da empresa de ônibus, com o representante do Governo, com o secretário de Transporte e conseguimos chegar a um acordo. Também estavam presentes sete trabalhadores e o sindicato. Os trabalhadores iriam receber o ticket hoje, já foi até creditado, referente ao último dia 20 e 50% do pagamento vai ser creditado na quinta-feira (21). Os outros 50%, mais um adiantamento, na outra quinta (28). E todos esses dias serão abonados, 26 dias contados até segunda (18)", disse Cardoso.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) confirmou o acordo, informando que, com a participação das empresas do sistema municipal de passageiros, da Setran e da Semobi, foi estabelecido o fim da greve com o Sindirodoviários, com a participação da Comissão dos Trabalhadores, para então haver retorno dos colaboradores ao trabalho, a partir da segunda-feira (18) e de 100% da frota programada para esse momento de crise da Covid-19.
Demandada pela reportagem, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que para aliviar o fluxo de caixa da empresa, vai adquirir, por antecipação de crédito, vale-transporte dos servidores e que os valores serão repassados para as empresas de ônibus. A Setran afirmou ainda que, com o depósito do vale-alimentação dos funcionários da Viação Tabuazeiro, a greve poderá ser encerrada e os ônibus deverão voltar a circular na segunda-feira (18).

HISTÓRICO

A paralisação parcial dos ônibus chamados "verdinhos" teve início no dia 23 de abril, quando os rodoviários da Viação Tabuazeiro cruzaram os braços em protesto ao atraso de salários. A partir do dia 27, os motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam as linhas municipais da Capital também resolveram apoiar a paralisação dos ônibus.
No dia 29, o Setpes informou à Justiça do Trabalho sobre a irregularidade da paralisação, alegando que os rodoviários não estariam cumprindo com uma liminar para que fosse mantida a circulação parcial da frota de ônibus municipais.
Depois de 13 dias, os rodoviários das duas empresas, Unimar e Grande Vitória, que operam o Sistema Municipal de Transporte em Vitória, encerraram a paralisação e retornaram ao trabalho. Os ônibus "verdinhos", exceto o da Viação Tabuazeiro, voltaram a circular na Capital na manhã do dia 6 de abril, segundo informações da TV Gazeta.

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