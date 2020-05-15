Ônibus municipais de Vitória Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer

Your browser does not support the audio element. Fim da greve! Ônibus da Tabuazeiro voltam a circular, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou, na tarde desta sexta-feira (15), que a categoria chegou a um acordo que dará fim à greve iniciada no dia 23 de abril , com circulação de ônibus também da Viação Tabuazeiro a partir desta segunda-feira (18).

Viação Tabuazeiro voltará a circular em Vitória Crédito: Divulgação | Sindirodoviários

De acordo com José Carlos Sales Cardoso, presidente da entidade, houve uma reunião nesta quinta-feira (14) que definiu os termos do acordo.

"Nos reunimos com o Setpes, com o dono da empresa de ônibus, com o representante do Governo, com o secretário de Transporte e conseguimos chegar a um acordo. Também estavam presentes sete trabalhadores e o sindicato. Os trabalhadores iriam receber o ticket hoje, já foi até creditado, referente ao último dia 20 e 50% do pagamento vai ser creditado na quinta-feira (21). Os outros 50%, mais um adiantamento, na outra quinta (28). E todos esses dias serão abonados, 26 dias contados até segunda (18)", disse Cardoso.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) confirmou o acordo, informando que, com a participação das empresas do sistema municipal de passageiros, da Setran e da Semobi, foi estabelecido o fim da greve com o Sindirodoviários, com a participação da Comissão dos Trabalhadores, para então haver retorno dos colaboradores ao trabalho, a partir da segunda-feira (18) e de 100% da frota programada para esse momento de crise da Covid-19.

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que para aliviar o fluxo de caixa da empresa, vai adquirir, por antecipação de crédito, vale-transporte dos servidores e que os valores serão repassados para as empresas de ônibus. A Setran afirmou ainda que, com o depósito do vale-alimentação dos funcionários da Viação Tabuazeiro, a greve poderá ser encerrada e os ônibus deverão voltar a circular na segunda-feira (18).

HISTÓRICO

No dia 29, o Setpes informou à Justiça do Trabalho sobre a irregularidade da paralisação, alegando que os rodoviários não estariam cumprindo com uma liminar para que fosse mantida a circulação parcial da frota de ônibus municipais.